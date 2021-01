Himachal Pradesh 10th 12th Board Exam: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है. हिमाचल प्रदेश में स्कूली परीक्षाएं आगामी चार मई से शुरू होंगी. बोर्ड परीक्षाओं की जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुल ने दी. Also Read - हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और उनका पूरा परिवार कोरोना की चपेट में, सचिव और सुरक्षा अधिकारी भी संक्रमित

आपको बता दें कि 31 दिसंबर को सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया था और अब हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए और सीबीएसई की परीक्षाओं की तारीखों के बाद राज्य में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है. शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि परीक्षा को आयोजित कराने के लिए छात्रों के अभिभावकों से भी बातचीत की गई है और सभी की रजामंदी के बाद ही परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. Also Read - हिमाचल: भीषण आग से पूरा गांव जलकर खाक, एक दर्जन से ज्यादा परिवार हुए बेघर

State board examinations for Classes 10 and 12 to commence on May 4, 2021: Himachal Pradesh Education Minister Also Read - Himachal Pradesh Panchayat Chunav Date: जनवरी में होंगे हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव, 31 दिसंबर तक दाखिल कर सकते हैं नामांकन पत्र

— ANI (@ANI) January 1, 2021