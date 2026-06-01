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12th के मार्कशीट के बिना कैसे मिलेगा एडमिशन? IIT Roorkee की ये एडवाइजरी जान चेहरे पर खिल उठेगी मुस्कान

IIT Roorkee counseling registration 2026: सीबीएसई 12वीं OSM मार्किंग विवाद के बीच IIT रुड़की ने जेईई एडवांस्ड 2026 क्वालिफायर्स को बड़ी राहत दी. IIT ने स्टूडेंट्स 12वीं के कम मार्क्स या बिना मार्कशीट के भी जोसा (JoSAA) काउंसलिंग में रजिस्टर करने की सलाह दी है.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 1, 2026, 2:49 PM IST
IIT roorkee Marksheet admission
IIT परीक्षा में पास सभी छात्र जोसा काउंसिलिंग के लिए एनरोल हो सकते हैं.

IIT Roorkee JoSAA counseling registration 2026: जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट आने के बाद अगर आप भी सीबीएसई 12वीं के OSM मार्किंग के चलते कम मार्क्स को लेकर परेशान हैं, तो आईआईटी रुड़की की यह नई एडवाइजरी आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी. IIT ने स्पष्ट कहा है कि 12वीं के मार्क्स चाहे जो भी हों, क्वालिफाई करने वाले सभी छात्र जोसा काउंसलिंग के लिए तुरंत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

IIT रुड़की का बड़ा फैसला

सीबीएसई के ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग (OSM) मूल्यांकन को लेकर रिजल्ट  है, जिसके कारण कई सफल कैंडिडेट के 12वीं में उम्मीद से कम अंक आए हैं. इस बीच, आईआईटी रुड़की ने 31 मई की रात जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट घोषित करने के साथ ही छात्रों को राहत देने वाला फैसला लिया है. संस्थान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 12वीं बोर्ड में कम अंक या प्रतिशत के कारण छात्रों को काउंसलिंग की रेस से बाहर होने की जरूरत नहीं है. वे बिना किसी झिझक के जोसा (JoSAA) काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं.

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जोसा काउंसलिंग के लिए करें रजिस्ट्रेशन

आईआईटी रुड़की ने अपने आधिकारिक प्रेस रिलीज में सभी जेईई एडवांस्ड क्वालिफाइड कैंडिडेट से काउंसिलिंग प्रक्रिया में एनरोल होने को कहा है. एडवाइजरी के अनुसार, जो कैंडिडेट परीक्षा में सफल रहे हैं, वे कक्षा 12 एग्जाम में आए मार्क्स या प्रतिशत की परवाह किए बिना जोसा 2026 काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करें. इस प्रेस रिलीज से उन हजारों छात्रों को राहत मिली है जो बोर्ड परीक्षा के अंकों के चलते अपनी पात्रता को लेकर असमंजस में थे. अब ऐसे सभी छात्र काउंसलिंग के शुरुआती दौर का हिस्सा बनकर अपनी दावेदारी पेश कर सकेंगे.

फाइनल एडमिशन के लिए पुरानी शर्तें?

हालांकि, काउंसलिंग में शामिल होने की छूट मिलने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि एडमिशन के मूल नियमों को पूरी तरह बदल दिया गया है. अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि छात्रों को सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर तो मिलेगा, लेकिन उनका फाइनल एडमिशन इंफॉर्मेशन ब्रोशर के अनुसार ही होगा. इसका सीधा मतलब है कि अगर सुधार के बाद छात्र पात्रता मानदंड को पूरा कर लेते हैं, तभी उनकी सीट अंतिम रूप से कंफर्म मानी जाएगी.

जेईई एडवांस्ड 2026 के टॉपर्स

इस बार जेईई एडवांस्ड 2026 में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है. इस साल बिहार के शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 1 (CRL 1) हासिल की है और वे इस परीक्षा के टॉप स्कोरर बने हैं. वहीं, लड़कियों में आईआईटी दिल्ली जोन की ही आरोही देशपांडे ने बाजी मारी है, जिसने 360 में से 280 मार्क्स हासिल किया है. इनका ऑल इंडिया रैंक 77 है.

क्या है जोसा काउंसलिंग?

संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (JoSAA) देश के सबसे बड़े तकनीकी प्रवेश पोर्टलों में से एक है, जो देश के 120 से अधिक प्रमुख संस्थानों में दाखिले का जिम्मा संभालता है. इसके अंदर देश के सभी 23 आईआईटी (IITs), 31 एनआईटी (NITs), 26 आईआईआईटी (IIITs) और कई अन्य सरकारी वित्त पोषित तकनीकी संस्थान (GFTIs) शामिल हैं. आईआईटी में दाखिला जहां पूरी तरह जेईई एडवांस्ड की रैंक के आधार पर होता है, वहीं एनआईटी और आईआईआईटी की सीटें जेईई मेन की रैंक के अनुसार बांटी जाती हैं. जोसा पोर्टल पर छात्रों को रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी पसंदीदा चॉइस को लॉक करना होगा, जिसके बाद विभिन्न राउंड के तहत सीटें आवंटित की जाएंगी.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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