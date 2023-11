Hindi Career Hindi

Career Option: होम्योपैथी डॉक्टर कैसे बनें? 12वीं के बाद करना होगा ये कोर्स

12वीं के बाद अगर आप मेडिकल फील्ड में होम्योपैथी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पूरी डिटेल्स जाननी होगी. जानिए कौन कौन सा कोर्स करना होगा और कैसे बनेंगे होम्योपैथी डॉक्टर.

नई दिल्ली: होम्योपैथी डॉक्टर मेडिकल के क्षेत्र का एक अहम हिस्सा रहा है. बीमारियों को जड़ से ठीक करने को लेकर केंद्रीत रहता है. कई रिसर्च में ये बताया गया है कि होम्योपैथिक दवाईंयों का कोई साइडइफेक्ट नहीं होता है. इसलिए कई लोग होम्योपैथिक दवाईंयों पर भरोसा करते हैं. होम्योपैथिक में आप करियर भी बना सकते हैं. जानिए कौन-सा कोर्स करना पड़ता है. 12वीं के बाद अगर आप मेडिकल फील्ड में होम्योपैथी डॉक्टर (How to become a Homeopathy Doctor) बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पूरी डिटेल्स जाननी होगी.

12वीं के बाद करना होगा ये कोर्स

अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो 12वीं में साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना जरूरी है. साथ ही अंग्रेजी विषयों में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है.एलैपैथिक डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करने की जरूरत होती है वैसे ही होम्योपैथी डॉक्टर बनने के लिए बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS) कोर्स करना जरूरी होता है.

इसके बाद आप चाहे तो आगे की पढ़ाई के लिए PG, PhD, Diploma, Certificate कोर्स भी कर सकते हैं. ये कोर्सेस आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट कर सकते हैं. कोर्स पूरा करने के बाद आप हॉस्टपिटल में प्रैक्टिस कर सकते हैं. साथ ही आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं.

नीट यूजी पास करना जरूरी

BHMS कोर्स में एडमिशन के लिए नेशलल एजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम यानी NEET UG एग्जाम क्वालीफाई होना जरूरी है. हालांकि कई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (PUCET) और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (IPU CET).

होम्योपैथी के बारे में जानते हैं

होम्योपैथी कीभारत में शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी. होम्योपैथी (Homeopathy) शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ‘homeo’ और ‘pathos’ से जुड़कर बना है. आज दुनिया के करीब 84 देशों में होम्योपैथी पद्धति से इलाज हो रहा है और भारत में करीब 2 लाख होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं.