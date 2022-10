How to Become a Pilot: हर किसी का बचपन से कोई न कोई सपना होता है, बड़े होकर किसे क्या बनना है ये ख्याल को हर किसी को ही आता है. हालांकि बड़े होते-होते तक कई सपने बदल जाते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बनना चाहते हैं वो बनकर रहते हैं. आज हम बताने जा रहे हैं कि पायलट कैसे बनते हैं. कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी गुंजन सक्सेना जिसमें एक लड़की पायलट बनना चाहती थी. अगर आपका भी सपना पायलट (Pilot Eligibility) बनना है लेकिन, इसकी पूरी जानकारी आपके पास नहीं तो आप इस आर्टिकल के जरिए सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.Also Read - Interior Designer Course: इंटीरियर डिजाइनर बनकर संवार सकते हैं अपना करियर, जानें क्या है स्कोप

अगर आप भी आसमान छूना चाहते हैं और पायलट बनने का सपना देख रहे हैं तो कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है. पायलट बनने के लिए पढ़ाई के साथ-साथ कई चीजों की जरूरत पड़ती है. पहले जानते हैं कि पढ़ाई कहां तक करनी है? 10वीं में अच्छे नंबर लाना जरूरी है, उसके बाद आपके इसकी तैयारी 11वीं से शुरू करनी होगी. फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथ होना जरूरी है. साथ ही आपको अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए.

अगर आप आगे चलकर पायलट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले 10वीं में अच्छे नंबर लाएं उसके बाद 11वीं साइंस स्ट्रीम का चुनाव किए और पीसीएम विषय के साथ 12वीं पास करें. कम से कम 50 प्रतिशत नंबर होने की ही चाहिए. शुरू से अपने अंग्रेजी पर काम करें.

पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स करें

12वीं क्लास पास करने बाद आपको पायलट प्रवेश परीक्षा देनी होती है, जो 12वीं के बाद पायलट बनना चाहते हैं उनके पास आर्म्ड फोर्सेस सेंट्रल इस्टैब्लिशमेंट से मेडिकल सर्टिफिकेछ होना जरूरी है. साथ ही विजन अच्छा होना चाहिए. 12वीं के बाद आपको DGCA के अंदर आने वाले कॉलेजों में एडमिशन लेना होगा. इसके लिए एंट्रेस एग्जाम आयोजित किया जाता है. आपकी उम्र 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए. इन एंट्रेंस एग्जाम को पास करना जरूरी.

India Gandhi Uran AKademi (IGRUA)

Airforce Common Admission Test (AFCAT)

Aircraft Maintenance Engineering Common Entrance Test (AME CET)

जैसे ही आप एसपीएल क्लियर करते हैं आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा. इसके लिए आपको एक और परीक्षा देनी होगी. पायलट बनने के लिए आपको काफी खर्च करना पड़ता है. करीब 25 लाख से 30 लाख रु तक खर्च होते हैं. इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, आप जितनी बार प्लेन उड़ाएंगे उसी के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे. इसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है.