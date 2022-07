UPSC Civil Services Examination Strategy, Method, Tips and Suggestions: UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हर साल सिविल सेवा परीक्षा (Civil Service Examination) का आयोजन कराया जाता है. हर वर्ष सैंकड़ो मेधावी अभ्यर्थी इस परीक्षा (UPSC IAS Preparation Tips) को पास करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग परीक्षा पास नहीं कर पाते वो मेधावी या तेज बुद्धि वाले लोग नहीं है. इस परीक्षा का उद्देश्य देश के सबसे तेज दिमाग और किसी भी हालात में खुद को नियंत्रित रखने वाले लोगों को चुनना है. कई मेधावी छात्र इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं. उनकी असफलता के पीछे बहुत ही बारीक और छोटी-छोटी गलतियों का योगदान होता है. लेकिन जो लोग इस परीक्षा को पास करते हैं (How To Crack UPSC) उन्हें पता होता है कि किन गलतियों को करने से बचना चाहिए. ऐसे में हम आपको आज यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (How to Crack UPSC, CSE Exam in the first attempt) के लिए की जा रही तैयारियों के बारे में बताएंगे कि आखिर किन तरीकों को अपनाकर अभ्यर्थी इस परीक्षा को पास कर सकते हैं.Also Read - Best GK Questions: हिंद के लिए 'हिंदू' शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, स्टैच्यू ऑफ पीस कहां स्थित है? यहां देखें Quiz Questions

पहले अटेंप्ट में कैसे क्रैक करें यूपीएससी परीक्षा, फॉलो करें ये टिप्स (How to Crack UPSC, CSE Exam in the first attempt?)

ऐसा हमेशा देखने को मिलता है कि ज्यादातर छात्र उन विषयों को ऑप्शनल (How to choose UPSC CSE Optional Subject) के रूप में चुनते हैं जिनकी पढ़ाई उन्होंने ऑप्शनल में की होती है या फिर ग्रैजुएशन में वे उन विषयों में अच्छे रहे हों. लेकिन यूपीएससी परीक्षा में यह गणित कई बार उल्टा बैठ जाता है. जरूरी नहीं कि जिन विषयों में आप ग्रैजुएशन में अच्छे थे वे ही विषय आपको यूपीएससी परीक्षा के ऑप्शनल में अच्छे नंबर दिलाएं. यह समस्या खासतौर पर तब देखने को मिलती है जब विषय यूपीएससी के ऑप्शनल लिस्ट में नहीं होते हैं. Also Read - UPSC Interview Questions: चांद को मामा ही क्यों बुलाते हैं फूफा क्यों नहीं, IAS इंटरव्यू में पूछा सवाल तो मिला ऐसा जवाब

ऑप्शनल विषय से मार सकते हैं बाजी (Choose Optional wisely for UPSC CSE)

सभी विषयों के मेन्स परीक्षा एक तरफ लेकिन अगर आपका वैक्लपिक विषय (Best Optional Subjet For UPSC CSE) अच्छा है और आपने उसका अध्ययन अच्छे से किया है तो यही वह विषय होता है जिसके बदौलत आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अच्छे अंक स्कोर करते हैं और परीक्षा पास करते हैं. Also Read - Best GK Questions: कहां हैं SAARC का सचिवालय, कृषि पर कौन वसूल सकता है टैक्स? क्या आपको पता हैं इन सवालों के जवाब

कैसे करें अच्छे ऑप्शनल विषय का चयन (How to Choose Optional For UPSC Exam)

– कई बार यह देखने को मिलता है कि यूपीएससी के कुछ ऑप्शनल विषयों में बाकी सभी विषयों की अपेक्षा ज्यादा नंबर मिलते हैं. जैसे अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो इसमें अभ्यर्थी अच्छे नंबर स्कोर करते हैं क्योंकि इस विषय को बतौर ऑप्शनल लोग कम ही लेते हैं. हालांकि अब यह ट्रेंड भी बदल रहा है क्योंकि अब काफी संख्या में लोग हिंदी साहित्य का चयन कर रहे हैं. इस कारण जरूरी नहीं की इस विषय में हमेशा अच्छे नंबर स्कोर किए जा सके. ऐसे में आप ऐसे विषयों का चयन कर सकते हैं जिस विषय को कम लोग बतौर ऑप्शनल चुनते हों. इससे संभावना बढ़ जाती है कि आप ऑप्शनल विषय में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं.

– अपनी क्षमता की पहचान करें. जैसे आप किस विषय के आंसर लिखने में ज्यादा सक्षम महसूस करते हैं या किस विषय में ज्यादा कंटेट उपलब्ध रहता है. ऐसे में आप सामाजिक विज्ञान विषय का भी चयन कर सकते हैं. हालांकि यह पूर्णत: आप पर निर्भर करता है कि आप किस ऑप्शनल विषय का चयन करते हैं.

– किस विषय को पढ़ने में आपका मन लगता है और किस विषय में आप कितना भी पढ़ने के बाद थकान महसूस नहीं करते हैं. ऐसे में बतौर ऑप्शनल उन विषयों का आप चयन कर उससे अपने हिसाब से खेल सकते हैं.

– अगर आप ने जनरल स्टडीज में अगर कोई विषय पढ़ा है और उसमें आपका मन लगता हो तो इसका यह मतलब नहीं कि उसी विषय को आप ऑप्शनल के रूप में चुने. क्योंकि कई अभ्यर्थी यह सोचकर जनरल स्टडीज के विषयों को ही बतौर ऑप्शनल चुन लेते हैं ताकि बोझ कम हो क्योकि जीएस पेपर में उन विषयों का अध्ययन हो चुका होता है. ऐसे में आप सोच समझकर ऑप्शनल विषय का चयन करें.

– ऐसे ऑप्शनल विषयों का चयन करें जिसके बारे में गहनता से अध्ययन करने के लिए बाजार में, इंटरनेट पर काफी सामग्री उपलब्ध हो. ताकि किसी भी ऑप्शनल विषय का गहनता से अध्ययन किया जा सके.

– जब आप सभी ऑप्शनल विषयों को नाप तोल ले तो आप उस विषय को चुने जिसे पढ़ने में आपका मन लगता है. साथ ही आपका मन और दिमाग जिस विषय की तरफ जाने को कहे उस विषय को बतौर ऑप्शनल चुने.

किस माध्यम का करें (Which medium to choose For UPSC Civil Service Examination)

– आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम के छात्र रहे हों. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस माध्यम (Which Language Medium is Good for UPSC Exam) का चयन कर रहे हैं. चयन केवल उसी माध्यम का करें जिसमें आप अपनी बात को आंसर शीट (Hindi or English which one is Good for UPSC Exam) पर अच्छे से लिख या बता पाएं. कई बार माध्यम का बदलना आपको अच्छे अंक दिलाता है. जैसे अगर आपने जीवनभर अंग्रेजी में शिक्षा ली है लेकिन आपने हिंदी विषय को अपना माध्यम चुना है तो इंटरव्यू में हो सकता है इंटरव्यू लेने वाला आपकी मेहनत से प्रभावित होकर आपको अच्छे अंक दे सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा संभव हो इसलिए माध्यम सही और सोचकर चुने.

– हो सके तो अंग्रेजी भाषा को अपने माध्यम के रूप चुने. क्योंकि इस भाषा में इंटरनेट पर आपको सभी विषयों के बारे में गहनता से अध्ययन करने के लिए काफी सामग्री मिल जाएगी. यही कारण है आज के समय में हिंदी भाषा के छात्र यूपीएससी परीक्षा कम ही क्वालीफाई कर पा रहे हैं और अंग्रेजी भाषा की जानकारी रखने वाले छात्र ज्यादा संख्या में यूपीएससी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तथा परीक्षा भी क्रैक करते हैं.

– अगर आप अंग्रेजी विषयों का चयन करते हैं तो आपको प्रीलिम्स (UPSC Prelims) या मेन्स परीक्षा (UPSC Mains Exam) में प्रश्नों को समझने और उन्हें तोड़कर उनके उत्तर देने में आसानी महसूस होगी. क्योंकि अगर प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा के प्रश्न आप हिंदी में देखेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए बेहद ही कठिन किस्म की हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है.जो कि भावानुवाद न होकर शब्दों का अनुवाद होता है. इस कारण कई छात्र प्रश्नों को समझ ही नहीं पाते कि उनके आंसर लिख सकें.

परीक्षा केंद्र का करें सही चयन (choose Wisely UPSC CSE Exam Center)

– परीक्षा केंद्र के रूप में केवल उन्हीं परीक्षा केंद्रों (UPSC Exam Centers) का चयन करें जिसकी आपको जानकारी हो. प्रयास करें कि परीक्षा केंद्र के नाम पर प्राथमिकता आप अपने शहर या आसपास के शहरों का नाम लिस्ट में दें. क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचने, यात्रा करने इन सबमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

– एडमिट कार्ड पर दिए गए पते को अच्छे से पढ़ें. संभावना है कि दो या दो से अधिक सेंटरों के नाम एक जैसे हों लेकिन पता अलग अलग हो. ऐसे में अगर आप अपने शहर के केंद्र का चयन करते हैं तो आपको परीक्षा केंद्र पर जाने में आसानी रहेगी.

यूपीएससी के लिए कैसे बनाए रणनीति (Strategy For UPSC CSE)

– यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपकी रणनीति. आपकी रणनीति (How To Make Strategy For UPSC CSE) कैसी हो इसके लिए आप यूट्यूब पर टॉपर्स (UPSC Toppers Strategy) द्वारा साझा किए गए अनुभवों को फॉलो कर सकते हैं. लेकिन जरूरी नहीं कि किसी भी टॉपर की सरी रणनीति आपके लिए भी वैसा ही काम करें. ऐसे में आपको ऊपर हमने जितना बताया उन नियमों और वैक्लपिक विषय, परीक्षा केंद्र, माध्यम इत्यादि का चयन सोच समझकर करें. साथ ही सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की प्लानिंग करें.

– अपने नोट्स इतने शॉर्ट (How to Make UPSC Notes) और क्रिस्प बनाए (Best Notes Makeing For UPSC CSE) कि परीक्षा से कम से कम 6 महीने पहले सभी विषयों को दोबारा रिवीजन कर सकें. इसके बाद एक अतिरिक्त छोटा नोट बनाए जो कि परीक्षा से एक महीने पहले रिवीजन (Best Method of Revision UPSC CSE) के काम आएगा. नोट्स को इसी प्रकार तैयार करें ताकि प्रीलिम्स और मेन्स के बीच मिले गैप में पूरे विषयों का अध्ययन/रिवीजन आसानी से किया जा सके.

– यूपीएससी परीक्षा के लिए जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दें कि शुरुआती दौर में ही सबसे ज्यादा छात्र गलतियां करते हैं. इस दौरान सबस पहले कठिन विषयों (UPSC Syllabus) के सिलेबस खत्म करें. जैसे इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, अंतरराष्ट्रीय संबंध. ये विषय यूपीएससी के सबसे कठिन और सबसे बड़े विषय (UPSC Subjects List) हैं. ऐसे में इन्हें सबसे पहले खत्म करें ताकि समय मिलने पर इनका रिवीजन आसानी से किया जा सके.

– किसी भी विषय में रट्टा मारने का बिल्कुल भी प्रयास न करें. क्योंकि यूपीएससी परीक्षा में रट्टा मारकर तो परीक्षा पास नहीं की जा सकती है. ऐसे में आप अपने विषय को समझने का प्रयास करें. घर की दीवारों पर चार्ट बना सकते हैं. विषय को समझने के लिए आप जब भी विषय का अध्ययन करें. इसके बाद जब भी दिन में समय में आप दिमाग में ही उसे रिवाइज करने का प्रयास करें कि आपने दिन में किन विषयों के बारे में क्या क्या पढ़ा और बिटवीन द लाइन्स का जरूर ध्यान रखें. क्योंकि यूपीएससी आपसे ज्यादातर समय ऐसे ही प्रश्न पूछता है जिसे आपने पढ़ा जरूर होता है लेकिन उसे हल्के में ले लेते हैं.

– समय समय पर मौका निकालकर रिवीजन जरूर करें. क्योंकि रिवीजन ही आपको इस परीक्षा के लिए परफेक्ट बनाएगा.

– परीक्षा केंद्र में अगर आपसे वो प्रश्न पूछे गए हैं जिनके सही जवाब आपको पता नहीं है तो आप इसके विपरीत रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड का इस्तेमाल कर अपने सवाल को सही कराने की संभावना बढ़ा सकते हैं. जैसे अगर आपसे जो प्रश्न पूछा गया है और उसका सही जवाब आपको नहीं पता तो आप उस प्रश्न के उन ऑप्शन्स को एलिमिनेट करें जो ऑप्शन उस सवाल की सही आंसर बिल्कुल भी नहीं है. इसमें प्रश्न के सही होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है.

– प्रतिदिन करेंट अफेयर्स की पढ़ाई करें. करेंट अफेयर्स का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी पढ़ना शुरू कर दें और सुबह सुबह पूरे न्यूज पेपर या टीवी, इंटरनेट पर परोसे जा रहे न्यूज को पढ़ना शुरू कर दें. आप केवल उन्हीं लेखों को पढ़ें जो आपके सिलेबस से संबंधित हो. हालांकि करेंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं इसका अंदाजा तब आपको और ज्यादा हो जाएगा जब आप जनरल स्टडीज के सभी विषयों (UPSC Exam Syllabus) को पढ़ लेंगे. आप ऑनलाइन माध्यम से फ्री में उपलब्ध कराए जा रहे करेंट अफेयर्स का सहारा ले सकते हैं. इससे आपको करेंट आफेयर्स का सही और उचित ज्ञान मिल जाएगा.