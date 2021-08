How to Get Admission in Sainik School: देश के सैनिक स्कूलों में अब तक सिर्फ लड़कों को ही एडमिशन मिलता था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है. अब सिर्फ लड़कों को ही नहीं, बल्कि सैनिक स्कूल में लड़कियों को भी प्रवेश मिलेगा. लड़कियां भी सैनिक स्कूल में दाखिला ले सकेंगी. ये बड़ा ऐलान पीएम मोदी ने किया है. पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के मौके पर लाल किले की स्पीच (Pm Modi Speech) के दौरान ये बड़ा बयान दिया है. इस फैसले की व्यापक चर्चा होना शुरू हो गई है.Also Read - 75 हफ्ते में 75 वंदेभारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस में जोड़ेंगी: PM मोदी

पीएम मोदी ने कही ये बात

पीएम मोदी ने कहा कि ये देश के लिए गौरव की बात है कि शिक्षा हो या खेल, बोर्ड्स के नतीजे हों या ओलपिंक का मेडल, हमारी बेटियां आज अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रही हैं. आज भारत की बेटियां अपना स्पेस लेने के लिए आतुर हैं. दो-ढाई साल पहले मिजोरम के सैनिक स्कूल में पहली बार बेटियों को प्रवेश देने का प्रयोग किया गया था. अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा. आज मैं एक खुशी देशवासियों से साझा कर रहा हूँ. मुझे लाखों बेटियों के संदेश मिलते थे कि वो भी सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए भी सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोले जाएं.

सैनिक स्कूल कौन चलाता है, ऑफिसर कैसे बनते हैं बच्चे

भारत में सैनिक स्कूल भारतीय रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल सोसायटी के द्वारा चलाये जाते हैं. सैनिक स्कूल में छात्रों को एनडीए के जरिये भारतीय सेना में अफसर बनने के हिसाब से तैयार किया जाता है. भारतीय सेना की ज़रूरतों के हिसाब से ही यहाँ दाखिला पाने वाले बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसी हिसाब से पढ़ाया जाता है. बता दें कि देश में सबसे पहला सैनिक स्कूल 1960 के दशक में खोला गया था. ये सैनिक स्कूल लखनऊ में खुला था. देश में 33 सैनिक स्कूल हैं. सैनिक स्कूल में सीबीएससी बोर्ड (CBSE Board) के तहत पढ़ाई होती है. ये स्कूल आवासीय होते हैं. देश में जगह-जगह ये स्कूल हैं. ये स्कूल अंग्रेजी माध्यम होते हैं.

सैनिक स्कूल में कैसे होता है एडमिशन (Sainik School Me Admission Kaise hota hai)

सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और 9वीं कक्षा में दाखिला मिलता है. इसके लिए हर साल प्रवेश परीक्षा (Entrance Exam of Army School) होती है. छात्र और छात्राएं सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए वेबसाइट aissee.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. फॉर्म के भरने के बाद निर्धारित तारीख पर छात्र-छात्राओं को प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई जाती है.

फॉर्म भरने के लिए कितनी लगती है फीस (How to Fill Application form of Sainik School)

सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा से पहले फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फीस भी लगती है. इसके लिए एससी और एसटी वर्ग के लिए 400 रुपए चुकाने पड़ते हैं जबली सामान्य, ओबीसी व अन्य सभी वर्गों के लिए 550 रुपए जमा करने पड़ते हैं. ये फीस ऑनलाइन ही जमा होती है. सैनिक स्कूल में छठवीं कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए. वहीं कक्षा नौ में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए.

सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में कौन-कौन से विषय आते हैं

कक्षा 6 के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा में गणित, भाषा, सामान्य ज्ञान और इंटेलिजेंस का एग्जाम होता है. एग्जाम ढाई घंटे तक चलता है. वहीं नौवीं कक्षा के लिए गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामान्य ज्ञान और इंटेलिजेंस का एग्जाम होता है. इस परीक्षा के लिए तीन घंटे दिए जाते हैं.