नौकरी के साथ भी कर सकते हैं UPSC की तैयारी, IFS हिमांशु त्यागी ने बताया पूरा प्लान

नई दिल्ली: यूपीएसी की परीक्षा (UPSC Preparation) पास करने के लिए आपने हर किसी से यही सुना होगा कि बहुत पढ़ना पड़ता है. हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन कई ऐसे यूपीएससी पास करने वाले उम्मीदवार हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थिति में परीक्षा पास की है कि है जैसे ये एग्जाम बस एक नॉर्मल एग्जाम है. हालांकि ये सच है कि यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना काफी पड़ता है, लेकिन आप समय मैनेज करना जानते हैं तो हर एग्जाम निकाल सकते हैं. ज्यादातर स्टूडेंटस यूपीएससी की परीक्षा के लिए कोचिंग लेते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं. वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नौकरी के साथ भी एग्जाम निकाल लेते हैं.

हिमांशु ने यूपीएससी तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए पूरा प्लान शेयर किया. साथ ही उन्होंने कई लोगों को टिप्स भी दिया है कि नौकरी के साथ-साथ कैसे परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि वह सुबह 3:30 बजे उठे और चार घंटे पढ़ाई करे थे. इतना ही नहीं, वो शाम को ऑफिस के बाद भी कुछ घंटे पढ़ाई करते थे. अपने ऑफिस आने-जाने के रास्ते में लगने वाले समय का सदुपयोग कर वह यात्रा के दौरान विडियो लेक्चर देखे .वीकेंड वाले दिन वह 10 घंटे पढ़ाई करें.

Golden tips from my UPSC prep and full-time job saga:

– Wake up at 3:30 am and study for 4 hours.

– Study for 1/2 hr in the evening after office.

– Watch study videos while travelling to the workplace.

– Keep study material on mobile/PC, Study in every small break you get at…

— Himanshu Tyagi (@Himanshutyg_ifs) December 2, 2023