HPSC HCS Admit Card 2021 Released: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने 12 सितंबर 2021 को निर्धारित HCS (Ex. Br.) और अन्य संबद्ध सेवा प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड (HPSC HCS Admit Card 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (HPSC HCS Exam 2021) के लिए उपस्थित हो रहे हैं, वे HPSC की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (HPSC HCS Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://cdn3.digialm.com//EForms/configuredHtml/31253/69695/login.html पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (HPSC HCS Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. यदि आप अपने नाम, श्रेणी, जन्म तिथि आदि से संबंधित अपने एडमिट कार्ड (HPSC HCS Admit Card 2021) में त्रुटि पाते हैं, तो एडमिट कार्ड में आवश्यक सुधार के लिए हेल्पलाइन नंबर – 022-61306209 पर संपर्क कर सकते हैं. साथ ही उम्मीदवार इन स्टेप्स के जरिए भी अपना एडमिट कार्ड (HPSC HCS Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.

HPSC HCS Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

HPSC आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें जहां, ‘Announcement regarding download admit card for the posts of HCS (Ex. Br.) & Other Allied Services – 2021 for the Preliminary Examination’ लिखा हो.

अपना ‘आवेदन संख्या/लॉगिन आईडी’ और ‘पासवर्ड’ दर्ज करें.

‘लॉगिन’ बटन पर क्लिक करें.

आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

डाउनलोड करें और इसे सेव करें.