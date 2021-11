HPSEB Recruitment 2021: दसवी कक्षा पास लोगों के लिए सरकारी नौकरी का एक सुनहरा मौका है. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) की ओर से चालकों के लिए कुल 50 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. नौकरी की तलाश (HPSEB Recruitment 2021) कर रहे युवा अधिकारिक वेबसाइट hpseb.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 10वीं पास उम्मीदवारों को दैनिक वैतन के आधार पर ड्राइवर भर्ती का अधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है.Also Read - Indian Railways Recruitment 2021: भारतीय रेलवे में 1700 से अधिक खाली पदों पर होगी भर्ती, जानें क्या चाहिए योग्यता

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (Himachal Pradesh State Electricity Board, HPSEBL) की ओर से जारी वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 नवंबर 2021 को शुरू हुई थी. वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2021 है.

HPSEB Recruitment 2021: कैसे करें आवेदन

– ऑनलाइन आवेदन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

– यहां करेंट ओपनिंग्स के लिंक पर क्लिक करें

– आगे आपको Online application for the Post Driver के लिंक पर क्लिक करना होगा.

– आगे आप Apply Online के विकल्प पर जाएं और मांगी गई डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करें और एप्लीकेशन फॉर्म भर दें.

योग्यता और उम्र सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1वीं पास होना अनिवार्य है. वहीं हल्के व भारी वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस होना व 2 साल का ड्राइविंग का अनुभव होना चाहिए. वहीं आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आय़ु 45 वर्ष होनी चाहिए.