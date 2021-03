HPSSC MLT Grade 2 Result 2021 Declared: हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) ने MLT ग्रेड 2 का रिजल्ट (HPSSC MLT Grade 2 Result 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (HPSSC MLT Grade 2 Exam 2020) के लिए शामिल हुए हैं, वे HPSSC की आधिकारिक वेबसाइट hpsssb.hp.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (HPSSC MLT Grade 2 Result 2021) चेक कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी. Also Read - Sarkari Naukri 2020: HPSSC Recruitment 2020: HPSSC में इन विभिन्न पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आज से आवेदन शुरू

इन पदों के लिए लिखित परीक्षा (HPSSC MLT Grade 2 Exam 2020) 29 नवंबर, 2020 को आयोजित की गई थी. इस परीक्षा (HPSSC MLT Grade 2 Exam 2020) में 439 उम्मीदवारों में से कुल 212 उम्मीदवार आगे के प्रोसेस के लिए फाइनल रूप से चयनित हुए हैं. इस भर्ती प्रक्रिया (HPSSC MLT Grade 2 Recruitment Exam 2020) के तहत कुल 162 रिक्त पदों को भरा जाएगा. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://hpsssb.hp.gov.in/AllNotificationUpd.aspx?id=3 पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (HPSSC MLT Grade 2 Result 2021) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना रिजल्ट (HPSSC MLT Grade 2 Result 2021) देख सकते हैं.

HPSSC MLT Grade 2 Result 2021 ऐसे करें चेक

HPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर ‘रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट्स’ सेक्शन फ्लैशिंग पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Notification regarding the result of written objective type screening test for the post of a medical laboratory technician grade 2 postcode 776 (New)’ लिखा हो.

एक PDF फाइल खुलेगी.

अपना रोल नंबर चेक करें.

HPSSC MLT Grade 2 Result 2021 डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सेव करें.