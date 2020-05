HRD Minister to Interact With VC: केंद्रीय मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 11 मई यानी सोमवार को शाम 4 बजे फेसबुक पर एक लाइव सत्र में उप-कुलपतियों के साथ कोरोना वायरस के बाद के युग को लेकर उच्च शिक्षा पर चर्चा करेंगे. मंत्री पोखरियाल ने ट्विटर पर वेबिनार के संबंध में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) के ट्वीट को रीट्वीट करके यह जानकारी दी हैं. Also Read - HRD मिनिस्ट्री ने शुरू की एक नई पहल, छात्रों को ऑनलाइन दी जा रही है फिटनेस क्लास



इसके अलावा एचआरडी मंत्रालय 14 मई को शिक्षकों के साथ एक वेबिनार आयोजित करेगा. शिक्षक जो इन बातों से संबंधित बातचीत करना चाहते हैं तो वे मंत्री को #EducationMinisterGoesLive के साथ ट्वीट कर सकते हैं. बता दें कि 5 मई को आयोजित छात्रों के साथ पिछले वेबिनार में शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि JEE मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक आयोजित की जाएगी और NEET-UG परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी.

बता दें कि इससे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के बचे हुए विषयों की परीक्षाएं एक जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएंगी. मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को यह घोषणा किया था. निशंक ने कहा था कि लंबे समय से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के बचे हुए विषयों की परीक्षाओं की तिथि का इंतज़ार था, आज इन परीक्षाओं की तिथि एक जुलाई से 15 जुलाई 2020 के बीच निर्धारित कर दी गई. मैं इस परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं. उन्होंने बताया कि इस दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड की लंबित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी.