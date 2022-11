HSSC CET Admit Card 2022: हरियाणा सरकार द्वारा 5 और 6 नवंबर को होने वाली सीईटी परीक्षा के मद्देनजर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर मुफ्त में पहुंचाया जा सके और वापसी के लिए 13700 बसों की व्यवस्था की जाएगी. वहीं महिला उम्मीदवार अपने साथ परिवार के एक सदस्य को भी अपने सात परीक्षा केंद्र उसी बस में ने जा सकती हैं और वापस आ सकती हैं. एचएसएससी सीईटी एडमिट कार्ड 2022 को जारी कर दिया गया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने सीईटी परीक्षा के मद्देनजर ए़डमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया है वे अधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - BPSC 67th PT Result 2022: बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स का रिजल्ट जल्द होगा जारी, bpsc.bih.nic.in पर करें चेक

HSSC CET Admit Card 2022: कैसे करें डाउनलोड

– एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार पहले अधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं.

– अगले चरण में होमपेज पर latest notice पर क्लिक करें.

– इसके बाद अब अगले चरण में CLICK HERE TO DOWNLOAD THE ADMIT CARD FOR COMMON ELIGIBILITY TEST (CET)-2022 FOR GROUP C के लिंक पर जाकर क्लिक करें.

– यहां अगले चरण में डाउनलोड हॉल टिकट के लिंक पर क्लिक करें.

– अब अगले चरण में एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड इत्यादि दर्ज करें.

– बता दें कि सबमिट करते ही एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा.

– इसे डाउनलोड या प्रिंट करा लें.

Haryana CET Admit Card 2022: कब होगी परीक्षा

सीईटी परीक्षा का आयोजन 5 और 6 नवंबर 2022 को किया जाएगा. इससे पहले मंगलवार को सिटी एग्जाम स्लिप को जारी कर दिया गया था. बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से 28000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इन पदों पर भर्ती के लिए राज्य के 11.35 लाख युवाओं ने आवेदन किया है.