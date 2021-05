HSSC Clerk Result 2019 Declared: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने क्लर्क भर्ती परीक्षा का वेटिंग रिजल्ट (HSSC Clerk Result 2019) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो HSSC Clerk Recruitment Exam 2019 के लिए उपस्थित हुए हैं, वे HSSC की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (HSSC Clerk Result 2019) देख सकते हैं. Also Read - HSSC Recruitment 2021: हरियाणा SSC में इन 2385 पदों पर आवेदन करने की कल है अंतिम डेट, जल्द करें अप्लाई, मिलेगी अच्छी सैलरी

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://www.hssc.gov.in/hssccms/uploads/results/37128-clerk-waitng.pdf पर क्लिक करके अपना रिजल्ट (HSSC Clerk Result 2019) चेक कर सकते हैं. HSSC Clerk Waiting List Result 2019 आयोग द्वारा लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर जारी किया गया है. चयन प्रक्रिया में अपनाए गए मानदंडों के अनुसार, यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्र में बड़े उम्मीदवार को वरीयता दी जाती है.

HSSC Clerk Result 2019 ऐसे करें चेक

HSSC की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध रिजल्ट सेक्शन में जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “Final result remaining (Waiting) for the post of Clerk, Cat. No. 01” लिखा हो.

HSSC Clerk Result 2019 चेक करें और डाउनलोड करें.

भविष्य के संदर्भ के लिए HSSC Clerk Result 2019 का प्रिंट लें.