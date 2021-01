HSSC Lab Attendant Admit Card 2021 Released: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लैब अटेंडेंट की भर्ती परीक्षा (HSSC Lab Attendant Recruitment Exam 2021) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने HSSC Recruitment Exam 2021 के लिए पंजीकरण किया है, वे HSSC की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (HSSC Lab Attendant Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - HSSC Staff Nurse & MPHW Admit Card 2021 Released: हरियाणा SSC ने जारी किया स्टाफ नर्स, MPHW का एडमिट कार्ड, ये है डाउनलोड करने का Direct Link

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://www.recruitment-portal.in/HSSC_CT03/INDEXPAGEOTA291220.ASPX के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड (HSSC Lab Attendant Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग (HSSC) श्रेणी 03 के तहत 28 रिक्तियों को भरने के लिए यह भर्ती (HSSC Lab Attendant Recruitment Exam 2021) प्रक्रिया चला रहा है.

HSSC Lab Attendant Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

HSSC की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं.

मुखपृष्ठ पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “Click here to Download Admit Card for Laboratory Attendant (Cat. No. 3) against the Advt. No 15/2019” लिखा हो.

डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा.

अपने क्रेडेंशियल्स और लॉगिन की दर्ज करें.

HSSC Lab Attendant Admit Card 2021 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भों के लिए उसका प्रिंट आउट ले लें.