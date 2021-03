HSSC Pharmacist Result 2021 Declared: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने फार्मासिस्ट के पदों के लिए लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी (HSSC Pharmacist Result 2021) कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (HSSC Pharmacist Exam) में शामिल हुए हैं, वे HSSC की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (HSSC Pharmacist Result 2021) चेक कर सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.hssc.gov.in/hssccms/uploads/results/82222-pharmacist-sd.pdf पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (HSSC Pharmacist Result 2021) देख सकते हैं. Also Read - HSSC Recruitment 2021: हरियाणा SSC में इन पदों पर आवेदन करने की कल है आखिरी डेट, इस Direct Link से करें अप्लाई, 1.5 लाख तक मिलेगी सैलरी

जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर HSSC Pharmacist Selection List में उपलब्ध है, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 08 मार्च 2021 को सुबह 9 बजे ताऊ देवी लाल स्टेडियम, सेक्टर -3, पंचकुला में आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवारों को सभी मूल दस्तावेज, सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां, एक आईडी प्रमाण और परीक्षा केंद्र के लिए डाउनलोड किए गए आवेदन फॉर्म की प्रति को साथ लाना होगा.

HSSC Pharmacist Result 2021 ऐसे करें चेक

HSSC की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Result of Written Examination and Notice to candidates for Scrutiny of Documents for the post of Pharmacist, Cat. No. 05’ लिखा हो.

एक PDF फाइल खुलेगी.

स्क्रॉल करके अपना रौल नंबर चेक करें और इसे सेव करें.