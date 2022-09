HTET 2022 Application: हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड (HBSE) द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षआ (HTET 2022) के लिए आज आवेदन करने की अंतिम तिथि है. हरियाणा टीईटी का आयोजन पहली से पांचवी कक्षा यानी प्राइमरी और छठी से आठवीं यानी टीजीटी और पीजीटी कक्षाओं के लिए शिक्षकों के पद पर भर्तियां की जाती हैं. हरियाणा टीईटी के पदों पर उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से डायरेक्ट लिंक http://haryanatet.in/ के जरिए आवेदन कर सकते हैं.Also Read - HTET Application 2022: हरियाणा टीईटी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, जानें भर्ती संबंधित अहम तारीख

HTET 2022 Application: महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू होनी की तिथि- 17 सितंबर 2022

आवेदन की अंतिम तिथि- 27 सितंबर 2022

अप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन- 28 से 30 सितंबर 2022

हरियाणा टीईटी परीक्षा- 12 और 13 नवंबर 2022

HTET 2022 Application: कैसे करें रजिस्ट्रेशन

– उम्मीदवार पहले हरियाणा टीईटी की अधिकारिक वेबसाइट haryanatet.in पर जाएं.

– यहां होमपेज पर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करें.

– अब अगले चरण में Apply Now के बटन पर क्लिक करें.

– आगे सभी जानकारियों को पढ़ने के बाद “Proceed” के बटन पर क्लिक करें.

– अब अगले चरण में “Proceed for registration” के बटन पर क्लिक करें और एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगइन करें.

– अब मांगी गई जानकारियों को भरकर सबमिट करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

– अंतिम बार अपने द्वारा भरी गई सभी जानकारियों को क्रॉस चेक कर सबमिट करें.