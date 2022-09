HTET Application 2022: बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस परीक्षा में जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वो अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को इस वेबसाइट bseh.org.in या haryanatet.in पर विजिट करना होगा. इस भर्ती परीक्षा के लिए 17 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हरियाणा टीईटी 2022 परीक्षा का आयोजन 12 से 13 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा. इसमें लेवल 1, 2, 3 की हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती परीक्षा में आवेदनन करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर 2022 है. परीक्षा का आयोजन 12 और 13 नवंबर को किया जाएगा, वहीं एडमिट कार्ड 2 नवंबर 2022 को जारी होगा.

HTET Application 2022: कैसे करें आवेदन

– आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट haryanatet.in पर जाएं.

– यहां होमपेज पर रजिस्ट्रेशन, लॉगइन करें और होमपेज पर इस लिंक HTET Haryana Teacher Eligibility Test Level I to V and VI to VIII Exam Online Form 2022 पर क्लिक करें.

– इसके बाद उम्मीदवार आवेदन फॉर्म को भरें और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें.

– इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फिर सबमिट करें.

– अब आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर इसका प्रिंट निकाल लें.