IAF Group C Recruitment 2022: भारतीय वायु सेना में ग्रुप सी (IAF Group C Recruitment 2022) के पदों पर भर्तियां आई हैं. इस बाबत भारतीय वायुसेना (Indian Air Force Group C Jobs) द्वारा रोजगार समाचारपत्र में नोटिफिकेशन जारी किया गया है. उम्मीदवार रोजगार समाचार पत्र में नोटिफिकेशन के जारी होने के 30 दिन के भीतर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती (IAF Group C Jobs) के माध्यम से कुल 5 पदों को भरा जाएगा. ऐसे में अगर आप सरकारी नौकरी (Sarkari Naukari) की तलाश में हैं तो यह मौका आपके ही लिए है.

योग्यता व अन्य डिटेल्स

इस भर्ती के माध्यम से ग्रुप सी सिविलयन (कुक) के पदों पर भर्तियां की जाएंगी. कुल 5 खाली पड़े पदों को इस भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा. इसके लिए आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है. आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए. वहीं संबंधित ट्रेड में 1 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए. उम्मीदवारों को उनके एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा.

इच्छुक उम्मीदवार जो इस पद पर आवेदन करना चाहते हैं वे पहले रोजगार समाचारपत्र में नोटफिकेशन देखें. रोजगार समाचार पत्र के साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भी संलग्न है. उम्मीदवार इस फॉर्म को सही सही भरकर दिए गए पते पर डा के माध्यम से भेज दें. साथ ही फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेज भी डा के माध्यम से भेजे. बता दें कि इस बाबत परीक्षा संबंधित जानकारियों को जल्द ही जारी किया जाएगा.