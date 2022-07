IAS Bala Nagendran Success Story: कमिया हर किसी में होती हैं लेकिन जो इंसान अपनी कमियों पर विजय पा लेता है और उसे अपनी ताकत बना लेता है दुनिया में उस शख्स को कोई हरा नहीं सकता. देश में कई सफलता की कहानियों (IAS Success Story) में एक कहानी है कि IAS बाला नागेंद्रन की. आईएएस बाला नागेंद्रन (IAS Bala Nagendran) भी उन्ही लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी कमियों पर जीत हासिल की और आईएएस का मुकाम हासिल किया. आज हम आपको आईएएस बाला नागेंद्रन के ही बारे में बताने वाले हैं की. यकीन मानिए यह कहानी प्रेरणादायक है.Also Read - How To Crack UPSC CSE, Strategy And Tips: इन गलतियों का रखेंगे ख्याल तो सिविल सेवा परीक्षा पास करने में नहीं आएगी कोई बाधा, मिलेंगे अच्छे अंक

नेत्रहीन हैं आईएएस बाला नागेंद्रन

आईएएस बाला नागेंद्रन तमिलनाडु के रहने वाले हैं. वे बचपन से ही 100 फीसदी नेत्रहीन (Blind IAS Officer) है. लेकिन उनकी इस शारीरिक कमजोरी को कभी उन्होंने खुद पर हावी नहीं होने दिया. उन्होंने अपनी इस शारीरिक कमजोरी से उपर उठकर मेहनत किया और वे उन प्रेरणादायी आईएएस अधिकारियों की लिस्ट में शामिल हो गए जिनकी कहानियां हमेशा लोगों को सकारात्मक सोचने पर मजबूर करती है. अपनी स्कूली शिक्षा राम कृष्ण मिशन स्कूल से पूरी की है. इसके बाद ग्रैजुएशन के लिए वे लोयला कॉलेज चले गए और यहां से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की. बता दें कि बाला नागेंद्रन के पिता भारतीय सेना से रिटायर हो चुके हैं. अपनी रिटायरमेंट के बाद वे चेन्नई में टैक्सी चलाने लगे.

शिक्षक ने कहा यूपीएससी की तैयारी करो..

बाला नागेंद्रन हमेशा से पढ़ाई में होशियार थे. उनकी पढ़ने की ललक को देखकर एक शिक्षक ने उन्हें कहा कि नागेंद्रन को यूपीएससी (UPSC Exam) की तैयारी करनी चाहिए. इसके बाद बाला नागेंद्रन ने साल 2011 में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. इस दौरान सभी जरूरी किताबों को ब्रेल भाषा में ट्रांसलेट करने में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. लेकिन उनके सपने और अपनी तैयारी के प्रति समर्पण ने उनके लिए आगे के सभी राह को आसान कर दिया.

9वीं प्रयास में मिली सफलता

आईएएस बाला नागेंद्रन ने 9वे अटेंप्ट में आईएएस परीक्षा में बाजी मारी. इससे पहले 8 प्रयासों में उन्हें असफलता हाथ लगी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. साल 2017 में वे यूपीएससी परीक्षा में सिलेक्ट होने से मात्र एक अंक पीछे रह गए थे. इसके बाद उन्होंने अपनी तैयारी डबल कर दी. इसके बाद साल 2019 में उन्होंने 659वीं रैंक हासिल की.