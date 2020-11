IBPS Clerk Admit Card 2020 Released: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने शुक्रवार, 20 नवंबर को IBPS Clerk Prelims Exam 2020 के लिए एडमिट कार्ड (IBPS Clerk Admit Card 2020) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो IBPS Clerk Prelims Exam 2020 के लिए आवेदन किए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. IBPS Clerk Prelims Exam 2020 5, 12 और 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी. Also Read - IBPS SO Recruitment 2020: IBPS SO के लिए आवेदन करने की है कल आखिरी तारीख, जल्द करें अप्लाई

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/crpcl10aug20/clopea_nov20/login.php?appid=8441c4db83bfd4cb74a638edb0c45736 के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. IBPS Clerk Prelims Exam 2020 का रिजल्ट निर्धारित 31 दिसंबर को घोषित किया जाएगा. IBPS Clerk Prelims Exam 2020 प्रतिभागी संगठनों / बैंकों में क्लर्कों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है. क्लर्क के 2500 से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है. Also Read - IBPS Exam For 645 Post: बैंक में सरकारी जॉब का सुनहरा मौका, जल्द करें आवेदन, 23 नवंबर है आखिरी डेट, इस Direct Link से करें आवेदन

IBPS Clerk Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड Also Read - IBPS Clerk Prelims Admit Card 2020: आज इस समय जारी होंगे एडमिट कार्ड, इस Direct Link से डाउनलोड करें अपना प्रवेश पत्र

IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

CRP – CLERK -X – प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें.

आपको एक नए पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा.

dd-mm-yy फॉर्मेट में पंजीकरण नंबर / रोल नंबर और पासवर्ड / डीओबी दर्ज करें.

कैप्चा कोड दर्ज करें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करें.

इसे परीक्षा केंद्र पर साथ जाएं.