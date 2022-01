IBPS Clerk Mains Admit Card 2021: इंस्‍टीट्यूट ऑफ बैंक‍िंंग पर्सोनेल, आईबीपीएस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर आईबीपीएस क्‍लर्क की मुख्‍य परीक्षा के लिये एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. प्रारंभिक परीक्षा में क्‍वालिफाई करने वाले उम्‍मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं. उम्‍मीदवार, 25 जनवरी 2022 तक अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद यह लिंक डीएक्‍ट‍िवेट हो जाएगा. बता दें कि आईबीपीएस क्‍लर्क मेन एग्‍जाम (IBPS Clerk Mains exam 2021) 25 जनवरी 2022 को होने वाला है. मुख्‍य परीक्षा का आयोजन कई शिफ्टों में होगा. Also Read - RRB NTPC CBT-1 Result Declared: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया पटना, भोपाल, मुजफ्फरपुर समेत कई रीजन का परिणाम, यहां देखें

अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिये उम्‍मीदवारों को अपने रज‍िस्‍ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की आवश्‍यकता होगी. नीचे दिये गए स्‍टेप्‍स को फॉलो कर, अभ्‍यर्थी हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - CBSE Class 10 Term 2 Sample Papers 2022: सीबीएसई ने जारी किया 10वीं के टर्म-2 परीक्षा का सैम्‍पल पेपर, चेक करें

IBPS Clerk Mains Admit Card 2021: ऐसे करें डाउनलोड

1. आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक IBPS Clerk admit card for Mains exam पर क्‍ल‍िक करें.

3. अपना लॉग इन क्रेडेंशियल भरें.

4. आपका एडमिट कार्ड (Clerk Mains Exam Call Letter) स्‍क्रीन पर आ जाएगा. उसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें. Also Read - Weekend Curfew in Delhi: राजधानी में अगले 55 घंटे तक गैर-आवश्यक गतिविधियों पर रहेगी रोक

प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम (IBPS Clerk Prelims 2022 result) 13 जनवरी 2022 को जारी किया गया था. प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाले उम्‍मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड में परीक्षा हॉल पहुंचने का समय दिया गया है. कोविड-19 के कारण उम्‍मीदवारों को अपने साथ वैक्‍सीनेशन र्सट‍िफिकेशन और अन्‍य दस्‍तावेज ले जाना होगा.

एडमिट कार्ड (IBPS Clerk Mains admit card) पर दिये गए निर्देशों को उम्‍मीदवारों अच्‍छी तरह पढ लें और उसका पालन करें.

