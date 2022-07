IBPS Clerk Notification 2022: इंस्टीट्यूट ऑफ बैकिंग पर्सनल (IBPS) ने 6035 पदों पर बंपर भर्तियां निकाली है. बैंक भर्ती परीक्षा (Bank Jobs 2022) की तैयारी कर रहे लोगों के लिए सुनहरा मौका है. बता दें कि इस भर्ती के माध्यम क्लर्क के पदों पर बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र सहित 11 सरकारी बैंकों (“Common Recruitment Process” (CRP Clerk XII) on Bank) में भर्ती की जाएगी. इस बाबत आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई यानी आज से शुरू होगी. वहीं 21 जुलाई तक उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.Also Read - IAF Agniveer Recruitment 2022: अग्निवीर वायु के लिए ये डिप्लोमा धारक भी कर सकते हैं आवेदन, यहां देखें पूरी लिस्ट

कब होगा परीक्षा का आयोजन

आईबीपीएस भर्ती परीक्षा 2022 के लिए जारी कैलेंडर (IBPS Exam Calender 2022) के मुताबिक प्रीलिम्स परीक्षा (Prelims Exam) का आयोजन 28 अगस्त, 3 सितंबर और 4 सितंबर को किया जाएगा. वहीं क्लर्क मेन्स परीक्षा (Mains Exam) का आयोजन 8 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया जाएगी. इस परीक्षआ में केवल वे उम्मीदवार ही शामिल होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा क्वालीफाई किया होगा.

योग्यता और आयुसीमा

इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. उम्मीदवार के पास एक वैलिड मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए. साथ ही उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए. आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 20 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए.

IBPS Clerk Recruitment 2022: जानें- कैसे करना है आवेदन

– इस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा.

– यहां Click here to apply Online for ‘CRP Clerk-XII’ लिंक पर क्लिक करें.

– अब होम पर दिखाई गए “CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION” लिंक पर क्लिक करें.

– अब, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करें.

– अब आवेदन फीस का भुगतान कर आवेदन फॉर्म को सबमिट करें.