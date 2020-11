IBPS Exam 2021 Date: CRP ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने 3 नवंबर को IBPS Exam 2021 Date जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं, वे IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर RRB,PO और Clerk परीक्षाओं की तारीख देख सकते हैं. परीक्षा 30 जनवरी से शुरू होगी और 28 फरवरी, 2021 को समाप्त होगी. Also Read - Sarkari Naukri: IBPS SO Recruitment 2020: IBPS ने SO के 647 पदों पर निकाली वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू, जानें पूरी डिटेल

CRP RRB IX: ऑफिसर स्केल- I, कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय) – 30 जनवरी, 2021, फरवरी 20, 2021

सीआरपी पीओ / एमटी एक्स: प्रोबेशनरी ऑफिसर्स / मैनेजमेंट प्रशिक्षु-4 फरवरी, 2021

सीआरपी क्लर्क एक्स क्लर्क: 28 फरवरी, 2021

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी COVID19 प्रोटोकॉल के बाद परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहनना और सैनिटाइज़र का उपयोग करना शामिल है. उम्मीदवारों को समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा और परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति होगी. इस बीच IBPS ने IBPS RRB PO and Clerk Exam 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया को फिर से खोल दिया है. इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर, 2020 तक होगी. जिन उम्मीदवारों ने जुलाई में पहले आवेदन किया है, उन्हें उस पद के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है.

IBPS ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन भी जारी की है. 2 नवंबर को शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया 23 नवंबर, 2020 को बंद हो जाएगी. प्रीलिम्स परीक्षा 26 और 27 दिसंबर, 2020 से आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार IBPS की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं.