IBPS PO Admit Card 2020 Released: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर / मैनेजमेंट ट्रेनी मुख्य परीक्षा 2020 (IBPS PO Main Exam 2020) का एडमिट कार्ड (IBPS PO Main Admit Card 2020) अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (IBPS PO Main Exam 2020) के लिए आवेदन किए हैं, वे IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (IBPS PO Admit Card 2020) डाउनलोड कर सकते हैं.

उम्मीदवार जो IBPS PO प्रीलिम्स परीक्षा को क्वालीफाई किए हैं, वे 4 फरवरी, 2021 तक या उससे पहले IBPS PO के लिए ऑनलाइन अपना एडमिट कार्ड (IBPS PO Admit Card 2020) इसके जरिए ibps.in डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/crppo10jul20/clomea_jan21/login.php?appid=fa2e999394271b0ee4fa33941e61bc07 पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (IBPS PO Main Admit Card 2020) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (IBPS PO Admit Card 2020) देख सकते हैं.

IBPS PO Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड

IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Click here to download Your Online Main Exam Call letter for CRP-PO/MT-X’ लिखा हो.

डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा.

अपने क्रेडेंशियल्स और लॉगिन की दर्ज करें.

IBPS PO Main Admit Card 2020 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंट आउट ले लें.