IBPS PO Admit Card 2020 Released: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने गुरुवार को प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO/ MT-X) के लिए एडमिट कार्ड (IBPS PO Admit Card 2020) अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इन भर्ती परीक्षा (IBPS PO Recruitment Exam 2020) के लिए आवेदन किया है, वे 6 जनवरी 2021 तक या उससे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - IBPS SO Admit Card 2021 Released: IBPS ने जारी किया IBPS SO 2021 का एडमिट कार्ड, ये है डाउनलोड करने का Direct Link

IBPS 6 जनवरी, 2021 को प्रोवेशनरी अधिकारियों / मैनेजमेंट ट्रेनी प्रीलिम्स परीक्षा (IBPS PO Exam 2020) का आयोजन करेगा. उम्मीदवारों को अपना ई-एडमिट कार्ड की एक मुद्रित प्रति अपने आवंटित परीक्षा केंद्रों पर लाना होगा, अन्यथा उन्हें परीक्षा हॉल में उपस्थित होने नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/crppo10jul20/cloea_sep20/login.php?appid=a7b1bed1c2f046cda451db8f089cea68 के जरिए भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (IBPS PO Admit Card 2020) डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - IBPS Clerk Prelims Exam 2020: आज से शुरू हुई IBPS Clerk Prelims 2020 की परीक्षा, एग्जाम सेंटर जाने से पहले पढ़ें ये खास बातें

परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा की अवधि एक घंटे की होगी. अंग्रेजी भाषा, क्वानटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे. एक-एक अंक के 100 प्रश्न होंगे. साथ ही उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (IBPS PO Admit Card 2020) डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - IBPS RRB Interview Call Letter 2020 Released: IBPS ने जारी किया RRB Interview 2020 का कॉल लेटर, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

IBPS PO Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड

1. आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

2. मुख पृष्ठ पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Click here to download the online prelim exam call letter CRP PO.MT-X’ लिखा हो.

3. एक नया पृष्ठ डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देगा.

4. अपने क्रेडेंशियल्स में लॉग इन करके लॉगिन करें.

5. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंट आउट ले लें.