IBPS PO Prelims Result 2020 Declared: इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने IBPS PO Prelims Result 2020 जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस प्रीलिम्स परीक्षा (IBPS PO Prelims Exam 2020) के लिए उपस्थित हुए हैं, वे अपना रिजल्ट (IBPS PO Prelims Result 2020) IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर देख सकते हैं. रिजल्ट 14 जनवरी से 20 जनवरी, 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. Also Read - IBPS SO Admit Card 2021 Released: IBPS ने जारी किया SO Main Exam का एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/crppo10jul20/resstxpoa_jan21/login.php?appid=a0dffb035b44546bd9949c6f3c2032c3 के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. IBPS PO प्रीलिम्स परीक्षा 5 से 6 जनवरी, 2021 तक देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी. प्रीलिम्स परीक्षा में योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा. इससे पहले मुख्य परीक्षा 28 नवंबर, 2020 को आयोजित की जाने वाली थी, जिसे स्थगित कर दिया गया. संस्थान द्वारा अभी तक मुख्य परीक्षा की तारीख जारी नहीं की गई है. Also Read - IBPS SO Prelims Result 2020 Declared: IBPS ने जारी किया SO Prelims 2020 का रिजल्ट, ये रहा चेक करने का Direct Link

IBPS PO 2020 भर्ती प्रक्रिया के तहत देशभर के विभिन्न बैंकों में 1417 पदों को भरा जाएगा. ऑनलाइन पंजीकरण 28 अक्टूबर को शुरू हुआ और 11 नवंबर, 2020 को समाप्त हो गया था. Also Read - IBPS RRB Result 2020 Declared: IBPS ने ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर्स स्केल I,II,III का प्रोविजनल अलॉटमेंट किया जारी, इस Direct Link से करें चेक

IBPS PO Prelims Result 2020 ऐसे करें डाउनलोड

IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होम पेज पर उपलब्ध IBPS PO Prelims Result 2020 लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रिजल्ट चेक करें और डाउनलोड करें.

भविष्य के संदर्भ के लिए उसी की हार्ड कॉपी रखें.