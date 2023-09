Hindi Career Hindi

Ibps Rrb Mains Admit Card 2023 Out For Group B Officer Assistant Exam

आईबीपीएस आरआरबी Group B ऑफिसर एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग सेलेक्शन, (IBPS) ने आरआरबी 2023 ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) एडमिट कार्ड 2023 जारी कर दिया है.

नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग सेलेक्शन, (IBPS) ने आरआरबी 2023 ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) एडमिट कार्ड 2023 जारी कर दिया है. मेन्स परीक्षा के लिए आईबीपीएस आरआरबी हॉल टिकट जारी कर दिए गए हैं. जो उम्मीदवार आईबीपीएस आरआरबी मेन्स एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट ibps.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार आईबीपीएस आरआरबी मेन्स एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर अपने लॉगिन विवरण जैसे पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि का उपयोग कर सकते हैं.

How to download Admit Card

चरण 1. आईबीपीएस वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

चरण 2. अब उम्मीदवार”click on the link that reads, “Online Main Exam Call Letter for CRP-RRBs-XII-Office Assistants (Multipurpose)” लिंक पर क्लिक करें.

चरण 3. अगले में चरण, पंजीकरण संख्या और पासवर्ड जैसे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

चरण 4. उसके बाद होमपेज किया जाएगा जहां आपको विकल्प पर क्लिक करना चाहिए – “कॉल लेटर डाउनलोड करें’

चरण 5. आईबीपीएस आरबी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

चरण 6. आईबीपीएस आरआरबी मेन्स एडमिट कार्ड डाउनलोड करें.

चरण 7. भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट लें.

IBPS RRB Office Assistant Mains 2023 Exam guidelines

परीक्षा केंद्र पर आईबीपीएस आरआरबी मेन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य है. यदि अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र नहीं ले जाएंगे वे उन्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा. परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इन बातों का रखें ध्यान

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद दी गई जानकारी का ध्यान से पढ़ लें. यदि किसी भी तरह की गलत जानकारी दी गई है तो विभाग द्वारा सुधारा जा सकता है.

