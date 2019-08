IBPS RRb Office Scale 1 & Office Assistant Result: द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (The Institute of Banking Personnel Selection) यानी आईबीपीएस (IBPS) ने CRP RRB-7 ऑफिस असिस्टेंट और CRP RRB-7 ऑफिस स्केल-1 का रिजल्ट जारी कर दिया है. यह रिजल्ट संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर पूरी लिस्ट उपलब्ध है, जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे ibps की वेबसाइट पर जा सकते हैं. CRP RRB-7 के तहत ग्रुप-A के अधिकारियों और ग्रप-B के अधिकारियों की भर्ती के लिए The Institute of Banking Personnel Selection ने ऑनलाइन परीक्षा करवाया था.

इसके लिए ऑफिसर स्केल के लिए 11 और 12 अगस्त को और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 19, 25 और 1 सितंबर 2018 को प्रारंभिक परीक्षा (preliminary exam) करवाई गई थी. ऑफिसर स्केल के लिए मुख्य परीक्षा 20 सितंबर 2018 को और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 7 अक्टूबर 2018 को करवाई गई थी.

ऐसे करें चेक

स्टेप-1: IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in को ओपन करें.

स्टेप-2: होम पेज पर दिख रहे IBPS CRP RRBs VII recruitment result लिंक पर क्लिक करें. स्टेप-1:

स्टेप-3: इसके बाद आप रिजल्ट पेज पर चले जाएंगे. यहां पर आपको ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल के रिजल्ट के लिए दो अलग-अलग लिंक दिखेंगे.

स्टेप-4: अपने संबंधित लिंक पर क्लिक कर जरूरी सूचनाएं एंटर करें.

स्टेप-5: इसके बाद आपका रिजल्ट दिखने लगेगा.