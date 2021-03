IBPS RRB Officer Scale-1 Scorecard Released: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऑफिसर स्केल-1 के तहत असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती परीक्षा 2020 का स्कोरकार्ड (IBPS RRB Officer Scale-1 Scorecard) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (IBPS RRB Officer Scale-1 Main Exam 2020) में शामिल हुए हैं, वे IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड (IBPS RRB Officer Scale-1 Scorecard) डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - IBPS Clerk X Admit Card 2020 Released: IBPS ने जारी किया क्लर्क मेन का एडमिट कार्ड, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/rrb9as1jun20/ressc1qia_mar21/login.php?appid=c9059792bb097b02f4452954104178fc पर क्लिक करके भी अपना स्कोरकार्ड (IBPS RRB Officer Scale-1 Scorecard) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना स्कोरकार्ड (IBPS RRB Officer Scale-1 Scorecard) देख सकते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 3800 ऑफिसर स्केल-1 (Assistant Manager) के पदों पर भर्ती किया जाएगा. Also Read - IBPS Office Assistant Admit Card 2021 Released: IBPS ने जारी किया Office Assistant मेन का एडमिट कार्ड, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

जिन उम्मीदवारों को IBPS के द्वारा जारी चयनित लिस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट (Score Card) किया गया है. अब उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इससे पहले यह परीक्षा 30 जनवरी को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी और 08 फरवरी को रिजल्ट जारी किया गया था. Also Read - IBPS Annual Calendar 2021-22 Released: IBPS ने जारी किया वर्ष 2021-22 का वार्षिक कैलेंडर, जानें कब होगी कौन सी परीक्षा

IBPS RRB Officer Scale-1 Scorecard ऐसे करें डाउनलोड

IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Click here to view scores of candidates shortlisted for interview- CRP-RRBs IX Officer Scale-I’ लिखा हो.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.

आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

डाउनलोड करें और इसे सेव करें.