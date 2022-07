Sarkari Naukri 2022/Latest Government Jobs 2022: सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा ध्यान दें कि उनके लिए बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल देश के अलग अलग विभागों में कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं. इन भर्तियों के लिए 10वीं 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको उन भर्तियों के बारे में बताने वाले हैं जहां आपको आवेदन करना चाहिए.Also Read - भारतीय डाक विभाग भर्ती 2022: भारतीय डाक ने 2519 पदों पर निकाली बंपर भर्तियां, 10वीं पास उम्मीदवार करें आवेदन

IBPS RRB PO Clerk 2022: क्लर्क और पीओ के पद पर आई भर्ती

आईबीपीएस ने क्लर्क और पीओ (Bank PO Clerk Vacancy) के पद पर बंपर भर्तियां निकाली है. इस भर्ती के माध्यम से 8106 पदों पर लोगों की भर्तियां की जाएंगी. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 जून को पूरी हो चुकी है. वहीं आईबीपीएस आरआरबी पीओ एवं क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा का आय़ोजन 7 अगस्त से 21 अगस्त तक किया जाएगा. स्केल 2 और 3 के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 24 सितंबर 2022 को किया जाएगा.

PSSSB Receuitment 2022: क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती

पंजाब में क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर (Punjab Clerk And Data Entry operator Vacancy) के पद पर बंपर भर्तियां आई हैं. इस भर्ती के माध्यम से कुल 917 पदों पर लोगों की नियुक्तियां की जाएंगी. यह भर्ती पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने निकाली है. बता दें कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के लिए केवल 8 जुलाई यानी आज का ही वक्त है. उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

Panchayt Sachiv Recruitment 2022: पंचायत सचिव के पद पर आई भर्ती

जम्मू कश्मीर में पंचायत सचिव (Panchayat Sachiv Vacancy) के पद पर बंपर भर्तियां आई हैं. इस भर्ती के माधअयम से कुल 1395 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इस पद पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 जुलाई है. उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट Jkssb.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 जुलाई थी लेकिन इसे बढ़ाकर 13 जुलाई कर दिया गया है.

IDBI Bank Recruitment 2022: आईडीबीआई बैंक में नौकरी

आईडीबीआई बैंक ने स्पेशल कैडर ऑफिसर (Bank Jobs) के 266 पदों पर भर्तियां निकाली है. इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट https://www.idbibank.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा. बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 जून है.

OPSC Recruitment 2022: ओडिशा लोक सेवा आयोग में निकली भर्ती

ओडिशा लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के पद पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के जरिए कुल 102 पदों को भरा जाएगा. आवेदन करने की प्रक्रिया 12 जुलाई से शुरू होगी. वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 अगस्त है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट https://www.opsc.gov.in/ पर विजिट करना होगा.