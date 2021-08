IBPS RRB PO Prelims Result 2021 Declared: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने IBPS RRB PO Prelims Result 2021 जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना रिजल्ट (IBPS RRB PO Prelims Result 2021) चेक कर सकते हैं. प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए योग्य होंगे, जो सितंबर में आयोजित होने वाली है.Also Read - IBPS RRB Prelims Admit Card 2021 Released: IBPS ने जारी किया Scale I ऑफिसर का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/rrbxas1may21/resopers1a_aug21/login.php?appid=09c86727fd0e8065336f029165718e32 पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (IBPS RRB PO Prelims Result 2021) देख सकते हैं. इसके अलावा, आईबीपीएस आरआरबी अधिकारी स्केल I प्रीलिम्स 2021 का रिजल्ट (IBPS RRB PO Prelims Result 2021) केवल 31 अगस्त, 2021 तक ऑनलाइन उपलब्ध होगा. आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2021 1 अगस्त, 7 और 8 अगस्त को आयोजित किया गया था, जबकि कार्यालय सहायक के लिए 14 और 21 अगस्त को आयोजित किया गया था. Also Read - IBPS Admit Card 2021 Released: IBPS ने जारी किया इन विभिन्न पदों का एडमिट कार्ड, ये है डाउनलोड करने का Direct Link

IBPS RRB PO Prelims Result 2021 ऐसे करें चेक Also Read - IBPS RRB Officer Scale-1 Scorecard Released: IBPS ने जारी किया RRB Officer Scale-1 का स्कोरकार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड

IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘View your Result status of Online Preliminary Examination of CRPs RRBs X Officer Scale I.’ लिखा हो.

एक नया पेज खुलेगा.

अपना पंजीकरण नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें.

लॉगिन पर क्लिक करें.

आपका IBPS RRB PO Prelims Result 2021 स्क्रीन पर दिखाई देगा. भविष्य के संदर्भों के लिए इसे डाउनलोड करें और सहेजें.