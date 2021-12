IBPS RRB PO, SO Result 2021: इंस्‍टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्‍शन, रीजनल रूरल बैंक (IBPS RRB PO, SO Result 2021) के लिये मुख्‍य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है और अब संस्‍थान ने उन उम्‍मीदवारों के मार्क्‍स भी जारी कर दिए हैं,जिन्‍होंने इंटरव्‍यू राउंड के लिये क्‍वालिफाई किया है. उम्‍मीदवार अपना स्‍कोर आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर चेक कर सकते हैं. इंटरव्‍यू में सफल होने वाले उम्‍मीदवारों का सेलेक्‍शन फाइनल रिक्रूटमेंट के लिये होगा. अपने रजिस्‍ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से उम्‍मीदवार अपना स्‍कोर कार्ड (RRB PO, SO Score Cards) डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा यहां दिये डायरेक्‍ट लिंक से भी वे अपना स्‍कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - SSC Delhi Police Constable Result 2020: आज जारी हो सकता है दिल्‍ली पुलिस कांस्‍टेबल का परिणाम, ऐसे चेक करें

IBPS RRB PO, SO Result 2021: ऐसे डाउनलोड करें

1. आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

3. इसके अलावा नीचे दिये गए डायरेक्‍ट‍ लिंक पर भी अपना स्‍कोर (IBPS RRB PO, SO Result 2021) चेक कर सकते हैं.

4. स्‍कोर चेक करने के लिये आपको रजिस्‍ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की आवश्‍यकता होगी.

5. IBPS RRB PO, SO Result 2021 स्‍क्रीन पर आ जाएगा. उसका प्रिंटआउट लें.

उम्‍मीदवार 31 दिसंबर तक अपने मार्क्‍स डाउनलोड कर सकते हैं.