IBPS RRB Scale II and III Results 2020 Declared: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) ने ऑफिसर स्केल 2 और 3 के पद के लिए ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम (IBPS RRB Result 2020) जारी कर दिए हैं. जिन्होंने IBPS Officer Scale 2 की परीक्षा और IBPS Officer Scale 3 की परीक्षा में भाग लिया था, वे अपना रिजल्ट IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं.

बता दें कि IBPS RRB Scale II and III रिजल्ट का लिंक 24 नवंबर, 2020 से 1 दिसंबर, 2020 तक एक्टिव रहेगा.

ऐसे डाउनलोड करें IBPS RRB Scale II and III का Results

स्टेप 1: IBPS RRB Results 2020 देखने के लिए आईबीपीएस की वेबसाइट ibps.in पर जाएं

स्टेप 2: आईबीपीएस की वेबसाइट ibps.in के होम पेज पर ‘Click here to View Your Result Status of Online Examination for CRP RRB IX -II and III’ लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें. आप सीधे यहां भी क्लिक कर सकते हैं.

स्टेप 3: अपना परिणाम देखने के लिए उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करना होगा. डिटेल भरने के बाद उम्मीदवार को लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 4: लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही कैंडिडेट्स का IBPS RRB Officer Result उनके स्क्रीन पर दिख जाएगा. आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं या PDF फाइल सेव कर सकते हैं.

बता दें कि इस परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू की तारीख अभी नहीं आई है. तारीख आईबीपीएस की ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी. गौरतलब है कि इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन जनरल बैंकिंग ऑफिसर (मैनेजर), ऑफिसर स्केल- II स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स (मैनेजर), लॉ आफिसर आदि के 1200 से ज्यादा पद भरने के लिए की जा रही है.