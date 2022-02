IBPS SO Interview Admit Card 2021-22: बैंकिंग कार्मिक संस्थान, विशेषज्ञ अधिकारी या आईबीपीएस एसओ साक्षात्कार प्रवेश पत्र 2021-22 21 (IBPS SO Interview Admit Card 2021-22) फरवरी, 2022 को जारी किया गया है. उम्मीदवार जिन्होंने मेन्स परीक्षा (Mains exam) पास की है और अब भर्ती के अंतिम दौर के लिए पात्र हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर इस कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - OSSC FSO Mains Admit Card 2022: एडमिट कार्ड जल्‍द, ऐसे करें डाउनलोड

आईबीपीएस एसओ साक्षात्कार प्रवेश पत्र 2021-22 (IBPS SO Interview Admit Card 2021-22) परीक्षा के दिन के लिए एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण दस्तावेज है. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि यह कॉल लेटर 8 मार्च 2022 तक वेबसाइट पर होस्ट किया जाएगा और उसके बाद, वे इसे किसी भी उद्देश्य से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे. Also Read - IBPS SO Mains 2021 Result: आईबीपीएस एसओ मुख्‍य परीक्षा का परिणाम जारी, डायरेक्‍ट लिंक से डाउनलोड करें

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि एडमिट कार्ड पर व्यक्तियों के लिए इंटरव्‍यू की तारीखों का भी उल्लेख किया जाएगा और उम्मीदवारों को इसके साथ आगे बढ़ने से पहले उनका उल्लेख करना चाहिए. कॉल लेटर डाउनलोड करने के नीचे दिये गए स्‍टेप्‍स फॉलो करें. Also Read - IBPS PO Admit Card 2021: आईबीपीएस ने इंटरव्‍यू राउंड के लिए जारी किए एडमिट कार्ड, चेक करें यहां

IBPS SO Interview Admit Card 2021-22: ऐसे करें डाउनलोड

1. इंस्‍टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल की आध‍िकार‍िक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक Click here to download Interview Call Letter for Recruitment of Specialist Officers पर क्‍ल‍िक करें.

3. रजिस्‍ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगइन करें.

4. आपका इंटरव्‍यू लेटर (SO Interview Call Letter) स्‍क्रीन पर आ जाएगा.

5. उसका प्रिंटआउट लें.

एडमिट कार्ड (IBPS SO Interview Admit Card 2021-22) में दी गई जानकारी को सावधानी से चेक करें. अगर उसमें कोई त्रुटि नजर आती है तो संबंध‍ित अध‍िकारी सं संपर्क करें. बता दें कि मुख्‍य परीक्षा का परिणाम (IBPS SO Mains Result 2022) 15 फरवरी को जारी किया गया था.