IBPS SO Mains 2021 Result: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने आज, 15 फरवरी को स्‍पेशलिस्‍ट ऑफिसर (SO) के पद के लिए मुख्य परीक्षा परिणाम जारी किया है. उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट ibps.in से अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा (IBPS SO Main exam 2021) का आयोजन ऑनलाइन मोड में 30 जनवरी 2022 को हुआ था.

इस भर्ती अभ‍ियान (IBPS recruitment drive) के जरिये कुल 1828 एसओ रिक्‍त‍ियों (SO vacancies) पर नियुक्‍त‍ियां होंगी. जिन पदों पर भर्त‍ियां होने वाली हैं, उसमें आईटी ऑफिसर (स्‍केल-I), एग्रीकल्‍चर फील्‍ड ऑफिसर (स्‍केल I), राजभाषा अध‍िकारी (स्‍केल I), लॉ ऑफिसर (स्‍केल I), HR/पर्सोनेल ऑफिसर (स्‍केल I) और मार्केटिंग ऑफिसर (स्‍केल I) शामिल हैं.

IBPS SO Mains 2021 Result: ऐसे चेक करें

1. आध‍िकार‍िक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक IBPS SO Mains 2021 result पर क्‍ल‍िक करें.

3. लॉग इन डिटेल्‍स दर्ज करें और सबमिट करें.

4. रिजल्‍ट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लें.

IBPS SO Interview 2022:

न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्‍यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्‍यू राउंड फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च 2022 में आयोजित किया जाएगा. सटीक तिथियां और आईबीपीएस एसओ साक्षात्कार हॉल टिकट (IBPS SO Interview Admit Card) जल्द ही अपलोड किए जाएंगे.

प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए बीपीएस एसओ मेन्स परीक्षा 30 जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी और प्रीलिम्स 26 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई थी.

