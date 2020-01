IBPS SO Mains Admit Card 2020: इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स (SO) मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार जो IBPS SO Mains परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. IBPS SO मुख्य परीक्षा, 25 जनवरी 2020 को आयोजित की जाएगी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक पर https://ibpsonline.ibps.in/crpspl9nov19/clomea_jan20/login.php?appid=125f6fef65a8d02f1c0da602d29617ed क्लिक करके IBPS SO Mains का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐसे करें IBPS SO Mains Admit Card 2020 डाउनलोड

IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

मुखपृष्ठ पर, उस लिंक पर क्लिक करें जहां ‘ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करें’ लिखा हो.

एक नया पृष्ठ दिखाई देगा.

अपने खाते में लॉगिन करें.

आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें.

IBPS SO Mains Admit Card 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां

आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर ध्यान रखें और बार-बार चेक करते रहें.

IBPS SO Mains परीक्षा 25 जनवरी 2020 को आयोजित की जाएगी.

अपने एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी परीक्षा केंद्र में ले जाएं.

अपने साथ एक फोटो पहचान प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट / पैन कार्ड आदि ले जाएं.

क्या है IBPS

इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) एक भर्ती निकाय है, जिसका उद्देश्य भारतीय स्टेट बैंक के अलावा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) में युवा स्नातकों की भर्ती और नियुक्ति को प्रोत्साहित करना है. यह संगठनों के लिए मूल्यांकन और रिजल्ट प्रसंस्करण सेवाओं के लिए मानकीकृत प्रणाली भी प्रदान करता है.