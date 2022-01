IBPS SO Prelims 2021: इंस्‍टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल, आईबीपीएस ने स्‍पेशलिस्‍ट ऑफिसर पदों के लिये आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम (IBPS SO Prelims 2021 result) आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. प्रारंभिक परीक्षा में उपस्‍थ‍ित होने वाले उम्‍मीदवार ibps.in पर जाकर अपना स्‍कोर देख सकते हैं. उम्‍मीद की जा रही है कि आईबीपीएस, इसी सप्‍ताह मुख्‍य परीक्षा (IBPS SO Mains Examinations) के लिये एडमिट कार्ड जारी कर देगा. प्रारंभिक परीक्षा में क्‍वालिफाई करने वाले उम्‍मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्‍यम से हॉल टिकट डाउनलोड कर पाएंगे.Also Read - India Post Bihar GDS Result 2021: भारतीय डाक ने बिहार जीडीएस परीक्षा का परिणाम जारी किया, चेक करें

आईबीपीएस एसओ मुख्‍य परीक्षा (IBPS SO Mains Exam 2021) का आयोजन 29 जनवरी 2022 को होगा. परीक्षा के दौरान उम्‍मीदवारों को कोविड-19 नियमों का पालन करना होगा. मास्‍क, सैनिटाइजर के इस्‍तेमा के साथ सोशल डिस्‍टेंसिंग का ख्‍याल रखना होगा. Also Read - Central Railway Recruitment 2022 : रेलवे में 2422 अपरेंटिस पदों पर बंपर वैकेंसी, जानें डिटेल

IBPS SO Prelims 2021 Result: ऐसे चेक करें

1. आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक IBPS SO Prelims 2021 Result पर क्‍ल‍िक करें.

3ः नई विंडो खुलेगी, यहां अभ्‍यर्थी को अपना रजिस्‍ट्रेशन नंबर और जन्‍म तिथि‍ एंटर करना होगा.

4. बता दें कि रिजल्‍ट स्‍टेटस से आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि आप प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए हैं या नहीं. इसका स्‍कोरकार्ड बाद में जारी किया जाएगा. Also Read - UP Police Recruitment 2022: 10वीं और ITI पास लोगों के लिए यूपी पुलिस में बंपर भर्ती, मिलेगी मोटी सैलरी

प्रारंभिक परीक्षा (IBPS SO Prelims 2021) के बाद मुख्‍य परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसमें क्‍वालिफाई करने वाले उम्‍मीदवारों को इंटरव्‍यू में शामिल होना होगा. इंटरव्‍यू फरवरी या मार्च 2022 आयोजित हो सकता है. इस भर्ती प्रक्र‍िया के जरिये 11 बैंकों की रिक्‍त‍ियों पर नियुक्‍त‍ियां होंगी.

डायरेक्‍ट लिंक