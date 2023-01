Hindi Career Hindi

IBPS SO प्री परीक्षा के नतीजे घोषित, ibps.in करें चेक

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनेल (IBPS) ने स्पेशल ऑफिसर (SO) परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं.

इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया गया है. परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को पंजीकरण संख्या या रोल नंबर और पासवर्ड सहित क्रेडेंशियल्स डालने होंगे. IBPS SO 2022 प्रीलिम्स रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर लिंक 25 जनवरी तक है.

IBPS SO के लिए परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाती है. प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू. IBPS SO 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 24 दिसंबर और 31 दिसंबर, 2022 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी. आईबीपीएस एसओ भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों में आईटी अधिकारी, कृषि क्षेत्र अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, कानून अधिकारी, मानव संसाधन/कार्मिक अधिकारी और विपणन अधिकारी के लिए स्केल I पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है.

उम्मीदवार सबसे पहले ibps.in पर जाएं.

उसके बाद ‘check result status of CRP-SPL-XII लिंक पर क्लिक करें.

अगली विंडो पर, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि डालें.

कैप्चा कोड दर्ज करें.

सबमिट करें और आईबीपीएस एसओ परिणाम की स्थिति की जांच करें.

आईबीपीएस एसओ 2022 प्रीलिम्स कट-ऑफ अंक से ऊपर स्कोर करने वाले उम्मीदवारों को आईबीपीएस एसओ 2023 की मुख्य परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा. IBPS SO मेन्स परीक्षा 29 जनवरी, 2023 को अस्थायी रूप से आयोजित की जाएगी.