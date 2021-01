IBPS SO Prelims Result 2020 Declared: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने बुधवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर IBPS SO Recruitment 2020 के प्रीलिम्स का रिजल्ट घोषित कर दिया है. उम्मीदवार जो इस प्रीलिम्स परीक्षा (IBPS SO Recruitment Exam 2020) में उपस्थित हुए हैं, वे 12 जनवरी 2021 तक या उससे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं. Also Read - IBPS RRB Result 2020 Declared: IBPS ने ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर्स स्केल I,II,III का प्रोविजनल अलॉटमेंट किया जारी, इस Direct Link से करें चेक

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/crpsplxoct20/resxopespla_jan21/login.php?appid=71f21204ea1bd016ea1f78a654d0ee32 पर क्लिक करके अपना रिजल्ट (IBPS SO Prelims Result 2020) चेक कर सकते हैं. संस्थान ने 26 और 27 दिसंबर, 2020 को ऑनलाइन प्रीलिम्स परीक्षा (IBPS SO Recruitment Exam 2020) आयोजित की गई थी. उम्मीदवार जो प्रीलिम्स परीक्षा को पास कर चुके हैं, उन्हें अब मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा. मुख्य परीक्षा (IBPS SO Mains Exam 2020) 24 जनवरी, 2021 को आयोजित किया जाना है.

IBPS SO Prelims Result 2020 ऐसे करें चेक

IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर IBPS SO Prelims Result 2020 पर क्लिक करें.

अपने पंजीकरण विवरण और कैप्चा की दर्ज करके सबमिट करें.

आपका रिजल्ट दिखाई देगा.