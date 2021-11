IBPS SO Recruitment 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से जारी स्पेशलिस्ट ऑफिसर (IBPS SO Exam) के पद पर आवेदन की आज यानी 23 नवंबर 2021 अंतिम तिथि है. बता दें कि जिन उम्मीदवारों ने अबतक आवेदन नहीं किया है वे जल्द से जल्द आवेदन (IBPS SO Vacancy) कर लें. आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन करना होगा. बता दें कि आईबीपीएस द्वारा 1828 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.Also Read - CCL Apprentice Recruitment 2021: सेंट्रल कोलफील्ड में निकली अप्रेंटिस की बंपर भर्ती, जानें किन पदों के लिए होगी नियुक्ति

गौरतलब है कि आवेदन की प्रक्रिया 3 नवंबर 2021 से शुरू हुई थी. यह वैकेंसी आईटी, राजभाषा, लॉ, एचआर, एग्रीकल्चर और मार्केंटिंग में निकली है. बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से देश के कई बड़े बैंकों (Bank Jobs) जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एवं सिंड बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एसओ के पद पर नियुक्तियां (Sarkari Naukari) की जाएंगी. Also Read - UP Police SI ASI Exam 2021 Date: आज जारी हो सकता है यूपी पुलिस एसआई और एएसआई भर्ती परीक्षा की तारीख, जानें कहां होंगे परीक्षाकेंद्र

आयु सीमा और आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवार अगर सामान्य वर्ग के हैं तो उन्हों 850 रुपये और एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 175 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा. बता दें कि उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए. Also Read - UPTET Exam 2021/Sarkari Naukari: 28 नवंबर को होगी यूपीटीईटी की परीक्षा, यहां जाने परीक्षा का पैटर्न