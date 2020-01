IBPS SO Result 2019: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन ने IBPS SO 2019 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपने IBPS SO प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट देख सकते हैं. IBPS SO की प्रीलिम्स परीक्षा 28 दिसंबर और 29 दिसंबर 2019 को 1,163 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी.

ऐसे करें IBPS SO Result 2019 चेक

आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

SO रिजल्ट देखने के लिए शीर्ष पर क्लिक करें.

लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट करें.

भविष्य के संदर्भ के लिए रिजल्ट डाउनलोड करें और अपने पास सुरक्षित रखें.

IBPS SO प्रीलिम्स परीक्षा

प्रीलिम्स परीक्षा 2 घंटे की अवधि की थी और परीक्षा तीन खंड में बंटे हुए थे. इसमें कुल 125 अंकों के 150 प्रश्न थे. हालांकि, प्रीलिम्स परीक्षा के लिए पैटर्न अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग था. विधि अधिकारी और राजभाषा अधिकारी के लिए प्रीलिम्स परीक्षा में बैंकिंग से संबंधित, अंग्रेजी भाषा, तर्क और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न शामिल थे. अन्य सभी पदों के लिए प्रीलिम्स परीक्षा में जनरल अवेयरनेस टेस्ट के बजाय क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट थे. प्रीलिम्स परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को IBPS SO मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रोफेशनल नॉलेज रखते हैं. चयन प्रक्रिया में अंतिम चरण व्यक्तिगत साक्षात्कार है.