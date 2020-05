ICAI CA Foundation, Intermediate, Final Exams 2020: कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ इंडिया (ICAI) ने शनिवार को CA परीक्षा को जुलाई-अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया. ICAI द्वारा इस निर्णय को एहतियाती उपाय के रूप में उठाया गया है और इस संबंध में एक सूचना संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है. Also Read - CA Result 2020: जारी हुआ ICAI CA रिजल्ट, इस लिंक पर क्लिक कर जानिए परिणाम

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, “फाउंडेशन कोर्स परीक्षा 7, 9, 11 वीं और 14 अगस्त 2020 को फाइनल ग्रुप -II परीक्षाओं के साथ आयोजित की जानी है और पोस्ट क्वालीफिकेशन पाठ्यक्रम परीक्षा अर्थात INTT – AT की परीक्षा फाइनल ग्रुप – II परीक्षा के साथ 7 और 9 अगस्त 2020 को आयोजित किया जाना है जबकि आईटीएल और डब्ल्यूटीओ की परीक्षा 4 पेपरों के साथ ग्रुप – I ऑफ इंटरमीडिएट (IPC) / इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आयोजित की जानी है.” Also Read - ICAI CA final result 2019: सीए फाइनल का रिजल्ट घोषित, जानिए कैसे करें चेक

Important Announcement for May 2020 CA Examinations

For more details please visithttps://t.co/g4rFaMian1@atulguptagst @JambusariaNihar pic.twitter.com/BkL9ztiq1L Also Read - ICAI आज जारी कर सकता है CA Final 2019 का रिजल्ट, इस प्रोसेस से करें चेक

— The Institute of Chartered Accountants of India (@theicai) May 2, 2020