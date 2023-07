Hindi Career Hindi

CA Foundation June Result 2023: सीए फाउंडेशन रिजल्ट इस दिन हो सकता है जारी, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (ICAI) सीए फाउंडेशन परिणाम घोषित करने का इंतजार किया जा रहा है.

ICAI CA Foundation June 2023 Result Date: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (ICAI) सीए फाउंडेशन परिणाम घोषित करने का इंतजार किया जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि हफ्ते भर के अंदर सीए फाउंडेशन जून परिणाम 2023 घोषित किया जा सकता है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट icai.org से अपने स्कोर डाउनलोड कर सकेंगे. सीए फाउंडेशन जून 2023 की परीक्षाएं 24 जून से 30 जून तक आयोजित की गई. हालांकि बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है.

परीक्षाएं चार पेपरों के लिए आयोजित की गईं – principles and practice of accounting और बिजनेस लॉ, business correspondence and reporting, business mathematics, logical reasoning and statistics, बिजनेस इकॉनॉमिक, commercial knowledge.

How to Download CA Foundation Result 2023

आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट icai.org या icai.nic.in पर जाएं.

“सीए फाउंडेशन परिणाम जून 2023” लिंक पर क्लिक करें.

रोल नंबर और पिन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके लॉग इन करें.

आईसीएआई सीए फाउंडेशन जून 2023 स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

परिणाम डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजें.

दिसंबर में आयोजित अंतिम सत्र में, फाउंडेशन परीक्षा के लिए कुल 1,26,015 उम्मीदवार उपस्थित हुए, जिनमें 68,294 पुरुष और 57,721 फिमेल शामिल थीं. कुल उपस्थित लोगों में से, 36,864 उम्मीदवार परीक्षा में पास हुए थे, जिनका पास प्रतिशत 29.25% रहा.

