CA Foundation Result 2023: सीए फाउंडेशन परीक्षा के नतीजे कल हो सकते हैं घोषित, यहां मिलेगा लिंक

ICAI CA Foundation Result 2023: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (ICAI) द्वारा कल यानी 7 अगस्त को रात 9 बजे चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) फाउंडेशन परिणाम 2023 की घोषणा करने की उम्मीद है. जो उम्मीदवार आईसीएआई सीए फाउंडेशन 2023 परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in से सीए परिणाम देख सकेंगे. यदि सीए फाउंडेशन परिणाम 2023 कल घोषित नहीं किया जाता है, तो संस्थान 8 अगस्त को सुबह 10 बजे परिणाम घोषित करेगा.

सीए फाउंडेशन परिणाम दिनांक और समय 2023 आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचित किया गया था। नतीजों के साथ-साथ उम्मीदवारों के उत्तीर्ण प्रतिशत और परीक्षा के टॉपर्स की भी घोषणा की जाएगी.सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 परीक्षा नोटिस भी कल या परसों अधिसूचित की जाएगी. योग्यता प्रतिशत के अनुसार, पास होने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक सीए फाउंडेशन पेपर में न्यूनतम 40% अंक और कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त करने होंगे.