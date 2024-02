Hindi Career Hindi

Icai Ca Foundation Result Dec 2023 Released Know How And Where To Heck

ICAI CA Foundation Result Dec 2023 जारी, icai.nic.in पर चेक करें स्कोर कार्ड, सिर्फ 29.99% पास

इस पेपर को पास करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट्स हर एक पेपर में अलग अलग 40 प्रतिशत और कुल मिलाकर 50 प्रतिशत नंबर पाए.

चेक करें रिजल्ट

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने CA फाउंडेशन रिजल्ट 2023 जारी कर दिया है. ये रिजल्ट DEC 2023 में हुए एग्जाम के लिए जारी किया गया है. कैंडिडेट्स ICAI CA Foundation Dec 2023 result इसकी ऑफिशियल वेबसाइट icai.nic.in पर चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करना होगा.

ICAI ने रिजल्ट के साथ CA फाउंडेशन का पास परसेंटेंज 2023 भी जारी किया है. सीए फाउनडेशन दिसंबर पेपर 2023 के लिए 137153 कैंडिडेट्स बैठे थे, जिसमें से सिर्फ 41132 स्टूडेंट्स पास हुए हैं. एग्जाम पास करने स्टूडेंट्स का कुल पास प्रतिशत सिर्फ 29.99 प्रतिशत है.

ये पेपर देशभर में ऑफलाइन मोड में आयोजित किए गए थे. जो कि 280 से ज्यादा भारत के शहरों और 8 विदेश के शहरों में हुए थे. इस पेपर को पास करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट्स हर एक पेपर में अलग अलग 40 प्रतिशत और कुल मिलाकर 50 प्रतिशत नंबर पाए.

जानिए कैसे चेक करें CA Foundation Result December 2023?

सबसे पहले icai.nic.in पर जाएं.

ICAI Foundation result December 2023 download link पर क्लिक करें

रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

CA Foundation 2023 स्क्रीन पर आएगा.

स्कोर कार्ड पर दी है ये डिटेल

कैंडिडेट का नाम Candidate’s name

रोल नंबर Roll number

पेपर नंबर Paper number

सब्जेक्ट के नाम Subject’s name

प्राप्त नंबर Marks obtained

रिजल्ट स्टेटस Result status (for each subject)