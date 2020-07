ICAI CA July Exam 2020: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने आज सुप्रीम कोर्ट (SC) को बताया कि 29 जुलाई को आयोजित होने वाले चार्टेड अकाउंटेंट (CA) जुलाई 2020 की परीक्षा रद्द कर दी है. उन्होंने यह भी बताया कि नवंबर में छात्रों को परीक्षा का मौका मिलेगा. कोर्ट ने इसकी इजाजत देते हुए कहा कि ICAI आर्टिकलशिप वगैरह को लेकर छात्रों के सुझाव पर विचार कर उसका समाधान करें. आईसीएआई ने कोरोना वायरस महामारी के कारण जुलाई में होने वाले अपने मई की परीक्षा को स्थगित कर दिया था. आईसीएआई ने उन छात्रों के लिए भी एक विकल्प दिया था जो जुलाई की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते थे. Also Read - विकास दुबे के एनकाउंटर से चंद घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी याचिका, हत्या की जताई गई थी आशंका, जानें सच

ICAI CA परीक्षाओं की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ ने तब कहा था, "स्थिति लगातार बदल रही है. अगर किसी उम्मीदवार ने opt out ऑप्शन नहीं चुना और अचानक वह क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में आ गया, तो आप क्या करेंगे? आपको उन उम्मीदवारों को देखना चाहिए जिन्होंने opt out ऑप्शन नहीं चुना." SC ने यह भी सिफारिश की कि आईसीएआई छात्रों द्वारा अधिक यात्रा से बचने के लिए जून के अंतिम सप्ताह तक केंद्र को बदलने के विकल्प का विस्तार किया था . SC ने ICAI को अपने सुझावों को शामिल करते हुए नए दिशानिर्देश जारी करने को कहा था.

इन घटनाओं के आलोक में ICAI ने नवंबर के परीक्षा के साथ मई (जुलाई तक स्थगित) परीक्षा का विलय करने का निर्णय लिया था. इसको लेकर आईसीएआई ने एक आधिकारिक नोटिस में कहा था, "अपने छात्रों की रुचि और उनकी भलाई को सुनिश्चित करने के लिए संस्थान ने मई 2020 की परीक्षाओं को रद्द करने और नवंबर 2020 की परीक्षाओं में नवंबर 2020 के परीक्षाओं के विलय का फैसला किया है."

हाल ही का नोटिस में आईसीएआई ने कहा था, “जिन छात्रों ने मई 2020 की परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, उनके पास नवंबर 2020 की परीक्षाओं के लिए नए सिरे से आवेदन करने के समय अपनी उपस्थिति के केंद्र और परीक्षा केंद्रों को बदलने का विकल्प होगा, जो शर्तों के अधीन हैं. प्रासंगिक समय 1 नवंबर 2020 से शुरू होगा. यह फिर से स्पष्ट किया गया है कि इस योजना में छात्र उन समूहों के लिए नए विकल्पों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिन्हें वे नवंबर 2020 की परीक्षाओं में प्रदर्शित करने का इरादा रखते हैं.”