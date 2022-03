ICAI CA May Exams 2022: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई सीए मई परीक्षा 2022 अधिसूचना (ICAI CA May Exams 2022 notification) फरवरी 2022 के आसपास जारी की गई थी. शेड्यूल के अनुसार आज 13 मार्च 2022 सीए मई परीक्षा (CA May exams) में उपस्थित होने के लिए रजिस्‍ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.Also Read - CA May Exam 2021 Date Sheet Out: ICAI ने जारी किया CA May Exam 2021 के लिए डेटशीट, डाउनलोड करें कंप्लीट PDF Time Table

मई परीक्षा 2022 (ICAI CA May Exams 2022) का आयोजन फाइनल, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट कोर्स के लिये आयोजित की जाएगी. उम्‍मीदवारों को बता दें रजिस्‍ट्रेशन की आज आखिरी तारीख और अगर इसे वे मिस कर देते हैं तो वह परेशान ना हों, क्‍योंकि लेट फीस के साथ उम्‍मीदवार 20 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. Also Read - CA January Exam 2021 Date Sheet: ICAI ने जारी किया CA January 2021 एग्जाम का शेड्यूल, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा, जानें पूरी डिटेल

आवेदन प्रक्र‍िया पूरी करते समय सीए एमएयू डिक्‍लरेशन फॉर्म (CA Mau declaration form) भी भरना होगा. इसके बगैर रजिस्‍ट्रेशन पूरा नहीं होगा. Also Read - CA November Exam 2020: ICAI ने Cyclone Nivar के कारण इन राज्यों का एग्जाम किया पोस्टपोन, जानें बाकी जगहों का हाल

ICAI CA May Exams 2022: महत्‍वपूर्ण तारीख

सीए फाउंडेशन एग्‍जाम (CA Foundation Exams): 23, 25, 27, 29 मई 2022

सीए इंटरमीडिएट (CA Intermediate Exams): 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 मई 2022

सीए फाइनल कोर्स एग्‍जाम (CA Final Course Exams) : 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 मई 2022

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन परीक्षा तिथियों को नोट कर लें और उसी के अनुसार तैयारी करें. किसी भी परिवर्तन के मामले में, इसे आधिकारिक वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा. यहां तक कि सीए मई परीक्षा की आधिकारिक अधिसूचना भी यहां देखी जा सकती है.

आध‍िकार‍िक नोटिफिकेशन