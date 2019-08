ICAI CA Result 2019: चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जिन छात्रों ने सीए फाइनल या सीए फाउंडेशन कोर्स का एग्जाम दिया था, उनका रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या ICAI (Institute Of Chartered Accountants Of India) के मुताबिक मंगलवार शाम या बुधवार की सुबह परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा. ICAI ने कहा है कि इन दोनों परीक्षाओं के परिणाम इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर ही जारी किए जाएंगे. आईसीएआई ने सीए फाइनल (पुराना और नया कोर्स) और सीए फाउंडेशन की परीक्षा का आयोजन इसी साल मई-जून (Common Proficiency Test : June 2019) में किया था.

जिन छात्रों ने सीए फाउंडेशन या सीए फाइनल की परीक्षा दी थी, वे अपना रिजल्ट इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर icai.nic.in या caresults.icai.org या icaiexam.icai.org पर चेक कर सकते हैं.

सीए रिजल्ट ऐसे चेक करें

स्टेप 1- आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर लॉग-इन करें. या फिर ऊपर लिखी वेबसाइट्स के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 2- सीए फाइनल रिजल्ट 2019 के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या पिन (PIN) के साथ रॉल नंबर भरना होगा.

स्टेप 4- अपनी डिटेल्स भरते ही आपके सामने रिजल्ट दिखेगा.

स्टेप 5- अब आप ICAI Result 2019 डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट रख लें.

मोबाइल पर भी चेक कर सकते हैं रिजल्ट

आपने अगर सीए फाइनल (Old course & New Course) की परीक्षा दी है या सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, इसका रिजल्ट आप मोबाइल पर भी चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको नीचे दिए हुए तरीके से SMS करना होगा.

सीए फाइनल (Old course)

अपने मोबाइल पर CAFNLOLD (Space) (6 Digit Roll Number) लिखकर इसे 58888 पर भेज दें.

सीए फाइनल (New Course)

अपने मोबाइल पर CAFNLNEW (Space) (6 Digit Roll Number) लिखकर इसे 58888 पर भेज दें.

सीए फाउंडेशन

अपने मोबाइल पर CAFND (Space) (6 Digit Roll Number) लिखकर इसे 58888 पर भेज दें.