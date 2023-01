Hindi Career Hindi

ICMAI CMA Admit Card: सीएमए फाउंडेशन दिसंबर रिशेड्यूल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, icmai.in से करें डाउनलोड

ICMAI CMA Admit Card: सीएमए फाउंडेशन दिसंबर रिशेड्यूल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, icmai.in से करें डाउनलोड

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने CMA फाउंडेशन दिसंबर 2022 परीक्षा के लिए दोबारा एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

CMA Foundation December Reschedule Exam: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने CMA फाउंडेशन दिसंबर 2022 परीक्षा के लिए दोबारा एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ICMAI की ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. संस्थान ने पहले उम्मीदवारों द्वारा सामना किए गए तकनीकी मुद्दों के कारण सीएमए फाउंडेशन परीक्षा फिर से आयोजित करने की घोषणा की थी.

परीक्षा 13 जनवरी को हुई थी, लेकिन परीक्षा के दौरान छात्रों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसके बाद, ICMAI ने घोषणा की कि दिसंबर 2022 की CMA फाउंडेशन परीक्षा 21 जनवरी और 23 जनवरी को सभी चार पेपरों में सभी उम्मीदवारों के लिए फिर से आयोजित की जाएगी.ICMAI ने icmai.in पर दोबारा परीक्षा के लिए नया CMA फाउंडेशन एडमिट कार्ड 2022 जारी किया है.

How to Download CMA Foundation Admit Card 2022

होमपेज पर एडमिशन टैब पर क्लिक करें.

अब, साइड मेन्यू पर एडमिट कार्ड पर क्लिक करें.

“दिसंबर 2022 टर्म की पुनर्निर्धारित फाउंडेशन परीक्षा का एडमिट कार्ड” लिंक प्रदर्शित किया जाएगा.

सीएमए फाउंडेशन एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें.

पंजीकरण संख्या दर्ज करें और लॉगिन करें.

सीएमए फाउंडेशन एडमिट कार्ड 2022 प्रदर्शित किया जाएगा.

डाउनलोड करें और इसे भविष्य के लिए सहेजें.

सीएमए फाउंडेशन पाठ्यक्रम 2022 के अनुसार कुल चार पेपर हैं. ये fundamentals of economics and management, fundamentals of accounting, fundamentals of laws and ethics, और, fundamentals of business mathematics and statistics.