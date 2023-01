Hindi Career Hindi

CMA Foundation Result: सीएमए फाउंडेशन परीक्षा का परिणाम घोषित, ये रहा रिजल्ट लिंक

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने CMA दिसंबर 2022 फाउंडेशन परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है.

CMA Foundation December 2022 Result: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने CMA दिसंबर 2022 फाउंडेशन परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. ICMAI ने CMA फाउंडेशन परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं. रिजल्ट का लिंक एक्टिव कर दिया गया है. ICMAI ने दिसंबर 2022 सत्र 21 जनवरी, 2023 के लिए CMA फाउंडेशन परीक्षा आयोजित की गई थी.उम्मीदवारों को रिजल्ट देखने के लिए लॉगिन आईडी दर्ज करनी होगी.

How To Check CMA Foundation Result

आईसीएमएआई की आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाएं.

परीक्षा वेबसाइट पर परिणाम अनुभाग के तहत, ‘दिसंबर 2022 फाउंडेशन परीक्षा के लिए परिणाम’ लिंक पर क्लिक करें.

चेक ऑनलाइन रिजल्ट पर क्लिक करें.

पंजीकृत पहचान संख्या दर्ज करें और परिणाम देखें पर क्लिक करें.

सीएमए फाउंडेशन रिजल्ट दिसंबर 2022 स्क्रीन पर उपलब्ध होगा.

CMA Foundation result December 2022

Name of the candidate

Roll number

Identification number

Status of exam

Total marks

CMA फाउंडेशन पेपर 1 और 2 में 200 अंक शामिल थे और यह सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किए गए थे. पेपर 3 और 4 दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चला. ICMAI ने 5 अगस्त, 2022 को जून 2022 सत्र के लिए CMA फाउंडेशन परिणाम घोषित किया.